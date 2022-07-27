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Андрій Костін

Андрій Костін - український політик та юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Костін".

Андрій Костін обійняв посаду генерального прокурора України в липні 2022 року, замінивши Ірину Венедіктову. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна з новим генпрокурором: Костін - це політик, а політики незалежними не бувають

Україна з новим генпрокурором: "Костін - це політик, а політики незалежними не бувають" 27.07.2022

Верховна Рада затвердила на посаді генпрокурора Андрія Костіна. В лавах опозиції та з боку антикорупційних організацій таке призначення особливого захвату не викликало.
Рада призначила генеральним прокурором України Андрія Костіна

Рада призначила генеральним прокурором України Андрія Костіна 27.07.2022

Верховна Рада призначила народного депутата від "Слуги народу" Андрія Костіна очільником Офісу генерального прокурора. Напередодні його кандидатуру запропонував Зеленський.

Україна призупинила участь у політичній підгрупі ТКГ через терористку в ній

Україна призупинила участь у політичній підгрупі ТКГ через "терористку" в ній 29.03.2021

Українська делегація в політичній підгрупі ТКГ не братиме участі в переговорах у присутності засудженої в Україні за тероризм і розшукуваної громадянки Маї Пирогової, заявив депутат ВР Андрій Костін.
Російський банкір: Москва не допомагатиме Афінам

Російський банкір: Москва не допомагатиме Афінам 08.07.2015

Голова правління банку ВТБ Андрій Костін вважає, що Росія не зможе надати Греції фінансову допомогу. На його думку, порятунок Греції - це клопіт ЄС.

Геофактор коротко: 18.06.2015 15:00 (Київ) 18.06.2015

Меркель закликає Грецію виконати свої зобов'язання перед кредиторами. ЄС наполягає на звільненні Савченко. У США вбито 9 осіб під час стрілянини у церкві.
Прибутки російського банку ВТБ впали на майже 100 відсотків

Прибутки російського банку ВТБ впали на майже 100 відсотків 13.03.2015

Російський банк ВТБ втратив понад 99 відсотків своїх прибутків у 2014 році через санкції Заходу, падіння рубля та підвищення ключової ставки ЦБ РФ.