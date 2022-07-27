Андрій Костін - український політик та юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Костін".

Андрій Костін обійняв посаду генерального прокурора України в липні 2022 року, замінивши Ірину Венедіктову. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.