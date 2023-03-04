Найближчим часом в Україні запрацює офіс Міжнародного кримінального суду, заявив генеральний прокурор Андрій Костін. Це дозволить посилити слідчу роботу безпосередньо на місцях, додав він.

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) запрацює в Україні найближчим часом. Відповідний проєкт угоди ухвалив Кабінет міністрів, заявив у суботу, 4 березня, генеральний прокурор України Андрій Костін під час виступу на конференції United for Justice у Львові.

"Відкриття офісу МКС в Україні дозволить нам ще інтенсивніше співпрацювати та посилить роботу безпосередньо на місцях", - наводить слова Костіна пресслужба Офісу генпрокурора.

Також Костін висловив вдячність прокурору МКС Каріму Хану та його команді за "ініціативу негайно почати розслідування воєнних та інших міжнародних злочинів в Україні після повномасштабного вторгнення".

Читайте також: У Львові обговорюють створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

Як уточнила пресслужба міністерства закордонних справ України, головним напрямком роботи Офісу МКС в Україні є розслідуванням справ, що перебувають на розгляді суду з початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році. "У компетенції МКС - переслідування в судовому порядку конкретних осіб, відповідальних за воєнні злочини, злочин геноциду та злочини проти людяності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з дня повномасштабного вторгнення РФ і до 4 березня 2023 року українські правоохоронці зафіксували вже понад 72600 воєнних злочинів.