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Карім Хан
Тема
Карім Хан - прокурор Міжнародного кримінального суду.
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Докладно
"Слава Україні!": Що відомо про розстріл полоненого
"Слава Україні!": Що відомо про розстріл полоненого
Відео страти військовополоненого збурило українців. Що ми знаємо, а чого - ні.
Конфлікти
07.03.2023
7 березня 2023 р.
В Україні запрацює офіс Міжнародного кримінального суду
В Україні запрацює офіс Міжнародного кримінального суду
Найближчим часом в Україні запрацює офіс Міжнародного кримінального суду, заявив генеральний прокурор Андрій Костін.
Закон і право
04.03.2023
4 березня 2023 р.
Про що домовилися на конференції щодо воєнних злочинів
Про що домовилися на конференції щодо воєнних злочинів
У Нідерландах відбулася Конференція із притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні.
Закон і право
15.07.2022
15 липня 2022 р.
МКС направив до України рекордно велику групу експертів
МКС направив до України рекордно велику групу експертів
Слідчі та експерти МКС мають зібрати показання свідків та підтвердити дані про воєнні злочини російської армії.
Суспільство
17.05.2022
17 травня 2022 р.
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