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Карім Хан

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Карім Хан - прокурор Міжнародного кримінального суду.

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Докладно

Битва за Бахмут (архівне фото)

"Слава Україні!": Що відомо про розстріл полоненого

"Слава Україні!": Що відомо про розстріл полоненого

Відео страти військовополоненого збурило українців. Що ми знаємо, а чого - ні.
Конфлікти7 березня 2023 р.
Будівля Міжнародного кримінального суду в Гаазі, Нідерланди

В Україні запрацює офіс Міжнародного кримінального суду

В Україні запрацює офіс Міжнародного кримінального суду

Найближчим часом в Україні запрацює офіс Міжнародного кримінального суду, заявив генеральний прокурор Андрій Костін.
Закон і право4 березня 2023 р.
Слідчий під час роботи у Бучі, Київська область, 7 квітня 2022

Про що домовилися на конференції щодо воєнних злочинів

Про що домовилися на конференції щодо воєнних злочинів

У Нідерландах відбулася Конференція із притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні.
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Головний прокурор МКС Карім Хан під час відвідин Бучі

МКС направив до України рекордно велику групу експертів

МКС направив до України рекордно велику групу експертів

Слідчі та експерти МКС мають зібрати показання свідків та підтвердити дані про воєнні злочини російської армії.
Суспільство17 травня 2022 р.