"Слава Україні!": Що відомо про розстріл полоненого

Відео страти бійця в українській формі, який, вочевидь, був військовополоненим, збурило українців. Військове командування попередньо встановило особу загиблого. Що ми знаємо, а чого - ні.

Офіційна сторінка Сухопутних військ Збройних сил України у мережі Facebook вдень у вівторок, 7 березня, повідомила, що попередньо встановлено особу бійця, відеозапис розстрілу якого напередодні поширили ЗМІ, а також численні блогери й Telegram-канали. У понеділок у другій половині дня українці у соцмережах поширювали відео страти, а згодом і численні колажі й навіть присвячені загиблому вірші. Бійця в українському однострої, судячи з 11-секундного відео, розстріляли з кількох автоматів після того, як він сказав своїм вбивцям "Слава Україні!".

Хто на відео?

За попередніми даними, поширеними ЗСУ, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади з Житомирщини Тимофій Миколайович Шадура, який вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі Бахмуту. "Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи може буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз", - зазначено у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ. Шадура, згідно з інформацією низки журналістів, на відео впізнали родичі.

Водночас відомий військовий кореспондент Юрій Бутусов оприлюднив припущення, що на відео боєць одного з підрозділів територіальної оборони з Ніжина. Його, за словами журналіста, впізнали побратими. Бійця, про якого говорить Бутусов, поховали ще 14 лютого у Ніжині. Журналіст вказує на те, що результати судово-медичної експертизи відповідають пораненням, які видно на відео.

Читайте також: У Львові обговорюють створення спецтрибуналу щодо російської агресії

Звідки взялося відео?

Встановити, який ресурс першим поширив шокуюче відео страти, достеменно неможливо. Очевидно, його розповсюдження розпочалося у мережі Telegram. Причому його приблизно одночасно оприлюднили як російські, так і українські Telegram-канали, які регулярно поширюють без купюр кадри з зони бойових дій: руйнування і загиблих на полі бою. На російських Telegram-каналах, автори яких підтримують те, що в Росії називають "спецоперацією", найпоширенішою реакцією на страту є схвалення і зловтішання.

Володимир Зеленський пообіцяв, що вбивць буде покарано Фото: Presidential Office of Ukraine

Натомість українці у соціальних мережах вбачають у вбитому героя і вимагають його нагородження найвищою державною відзнакою. Президент Володимир Зеленський у понеділок ввечері у своєму регулярному відеозверненні заявив: "Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!". Глава держави запевнив, що вбивць українського бійця буде знайдено. Своєю чергою, глава МЗС Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана негайно розпочати розслідування цього розстрілу, яке Кулеба назвав "жахливим військовим злочином" і черговим доказом того, що Росія вчиняє геноцид проти українців.

Москва не коментує

Офіційні особи і відомства у Москві жодним чином не відреагували на імовірне вчинення воєнного злочину. Окремі військові блогери з числа прибічників загарбницької війни Росії у понеділок ввечері звинуватили українську сторону у "провокації", з метою "створення міжнародного скандалу".

На відео імовірної страти українського військовополоненого відреагували і в Берліні. Речник міністерства закордонних справ Німеччини назвав відео "шокуючим". "Якщо це відео автентичне, то це є воєнним злочином", - зазначив речник МЗС. Він нагадав, що Німеччина підтримує Україну у розслідуванні воєнних злочинів. Зокрема, з початку широкомасштабної російської агресії німецькі правоохоронці передали українським колегам засоби для роботи судмедекспертів.

Читайте також:Станіслав Асєєв: Якщо ми програємо, то "Ізоляція" накриє всю Україну

Автентичне відео?

Журналісти DW провели аналіз відеоматеріалу на предмет маніпуляцій і не виявили підстав для сумнівів в автентичності відео. Щоправда, геолокація матеріалу на місцевості неможлива, адже воно зняте у похмуру погоду в лісі. Не змогли верифікувати місце і час зйомки й журналісти британського мовника "Бі-Бі-Сі". Водночас це видання взяло коментар у сестри загиблого солдата, яка впізнала брата.

Очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин в одному з пропагандистських відео під Бахмутом Фото: Konkord Company Press Service/ITAR-TASS/IMAGO

Імовірно, відео було зняте поблизу селища Залізнянське на північних околицях Бахмута на Донеччині. Російські загарбники вже декілька місяців безуспішно намагаються захопити Бахмут, тут точаться найбільш криваві бої. Саме Залізнянське було вказане як місце, де 3 лютого зник без вісти Тимофій Шадура. Відповідне повідомлення про його розшук оприлюднили в соцмережах родичі зниклого.

З російського боку у боях за Бахмут беруть участь переважно найманці приватної воєнної компанії "Вагнер". У минулому члени цього угруповання неодноразово оприлюднювали відео жорстоких страт - як під час бойових дій в Україні, так і раніше в Сирії, де найманці також присутні вже декілька років.