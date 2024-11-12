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Закон і правоСвіт

МКС підтвердив розслідування проти головного прокурора Хана

Степан Смишляєв
12 листопада 2024 р.

Через звинувачення Каріма Хана у сексуальних домаганнях МКС ініціював проведення зовнішнього розслідування. Головний прокурор МКС залишиться на посаді, але не розглядатиме питання, пов'язані з цим розслідуванням.

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Головний прокурор МКС Карім Хан
МКС ініціював проведення зовнішнього розслідування через звинувачення Каріма Хана (на фото) у сексуальних домаганняхФото: Peter Dejong/AP/picture alliance

Президентка Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду (МКС) Пяйві Каукоранта у понеділок, 11 листопада, повідомила, що стосовно  головного прокурора МКС Каріма Хана буде проведене зовнішнє розслідування через звинувачення у сексуальних домаганнях. Про це йдеться у її заяві, поширеній МКС.

"Проводиться зовнішнє розслідування, щоб забезпечити повністю незалежний, неупереджений і справедливий процес", - зазначила вона.

Каукоранта наголосила, що наполягатиме на належній повазі до приватного життя та прав усіх залучених сторін, а також на конфіденційності такого розслідування. "Подальша інформація може бути надана лише після завершення розслідування", - додала вона.

Хан залишиться на посаді

Своєю чергою Хан зазначив, що він залишиться на своїй посаді з нагляду за розслідуваннями ймовірних воєнних злочинів, але будь-які питання, пов’язані з розслідуванням проти нього, розглядатимуться заступниками прокурора, повідомляє Reuters.

Раніше ця агенція писала, посилаючись на внутрішні документи МКС, що на Хана чинився тиск, аби він тимчасово відійшов від справ і дозволив одному зі своїх заступників виконувати обов'язки прокурора на час розслідування.

У чому звинувачують Хана

Про наміри МКС ініціювати зовнішнє розслідування щодо Каріма Хана ЗМІ повідомили минулими вихідними. Йому закидають спроби примусити жінку-помічницю до сексуальних стосунків.

Звинувачення проти нього висунули ще у травні двоє співробітників суду, яким про нібито домагання з боку Хана розповіла ймовірна жертва. Як стверджується, цю жінку він перевів до свого офісу з іншого відділу в штаб-квартирі МКС, а після - часто подорожував із нею.

Під час однієї з закордонних поїздок він Хан нібито попросив жінку відпочити з ним у номері готелі, де буцімто дозволив собі дії сексуального характеру і торкався її, йдеться у матеріалах, надісланих викривачами дисциплінарному органу суду, з якими ознайомилася AP.

В документах стверджується, що в іншому випадку Хан зачинив двері свого кабінету і засунув руки в кишеню жінки. Він також нібито кілька разів пропонував їй поїхати разом у відпустку.

Карім Хан категорично заперечує звинувачення в тому, що намагався примусити жінку до сексуальних стосунків.

 

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