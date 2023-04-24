Дітей з України незаконно везуть до РБ за наказом Лукашенка?

Дітей із окупованих українських регіонів незаконно перевозять не лише до Росії, а й до Білорусі? Опозиційний білоруський політик Павло Латушко збирає досьє Лукашенка для Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Опозиційний білоруський політик, керівник Народного антикризового управління (НАУ) Павло Латушко звинувачує Олександра Лукашенка у незаконному переміщенні українських дітей на територію РБ. Білоруська влада, у свою чергу, заявляє, що діти приїжджають до країни з доброї волі - на "відпочинок" та "оздоровлення".

"Рішення були ухвалені за вказівкою Путіна та Лукашенка"

Павло Латушко стверджує, що перебування у Білорусі дітей з окупованих українських регіонів порушує норми міжнародного права, зокрема положення Женевської конвенції 1949 року. За словами політика, "діти не можуть бути вивезені за межі держави, яка піддається агресії". "А тут ми бачимо, як за підтримки Лукашенка дітей вивозять з території України, переміщують на територію РБ та РФ", - каже Латушко.

Він також переконаний, що Білорусь, яка надає свою територію для здійснення російської агресії проти України, не може вважатися "нейтральною державою". Єдиний варіант, за якого можливе перебування українських дітей у РБ, - якби було досягнуто відповідної угоди за участю України, чого, каже політик, не було зроблено.

За словами Латушка, в межах союзної держави Білорусі та Росії було затверджено спеціальні проєкти, "спрямовані на переміщення, депортацію, вивезення українських дітей віком від 6 до 15 років на територію РБ". "Ці рішення були ухвалені за вказівкою Путіна та Лукашенка", - наголошує співрозмовник. Фінансову підтримку здійснює державна компанія "Білоруськалій", яку очолює Іван Головатий.

Павло Латушко в ефірі DW (архівний кадр) Фото: DW

"Гроші отримує Фонд Олексія Талая, який виїжджав на територію України та займався організацією вивезення українських дітей", - розповідає Латушко. Також, за його словами, дітей до РБ привозили священники Білоруської православної церкви. Політик збирає матеріали, які будуть передані "генеральному прокурору України та прокурору Міжнародного кримінального суду в Гаазі": "Саме він (прокурор МКС Карім Хан. - Ред.) має право дати оцінку всім цим матеріалам і ухвалити рішення про процесуальні дії щодо як Лукашенка, так і осіб, які беруть участь у цьому процесі", - заявив Латушко.

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Союзна держава та фонд Олексія Талая

Постанова Радміну Союзної держави Білорусі та Росії про допомогу дітям Донбасу ухвалена 16 вересня 2022 року. Тоді йшлося про приїзд до Білорусі 1050 українських дітей.

Держсекретар СД Дмитро Мезенцев, відвідуючи 25 жовтня дитячий оздоровчий табір "Дубрава" (табір у Мінській області, належить "Білоруськалію"), де перебували українські діти, заявив, що на проєкт "виділено десятки мільйонів рублів", і що цю роботу продовжать. "Ми з радістю сплатили за переїзд хлопців через Ростов сюди до Білорусі", - заявив Мезенцев. Він також додав, що дітям допомагатимуть "забути складні сторінки, ствердитися та формувати мрію", щоб вони стали "надійними громадянами своєї країни".

DW просила голову благодійного фонду Олексія Талая пояснити свою роль в організації приїзду та перебування у Білорусі українських дітей, але відповіді так і не отримала.

Олексій Талай - член національної Параолімпійської збірної з плавання, підприємець та "мотиваційний спікер, постійний учасник заходів на підтримку Олександра Лукашенка. Коментуючи у своєму Telegram-каналі звинувачення з боку Латушка, він написав, що "ніяка Гаага не завадить нам займатися благодійністю, продовжувати допомагати дітям Донбасу" і що "всі втікачі-зрадники", "мають позбавлятися громадянства та всіх преференцій".

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"Забирають потенційну робочу силу"

У квітні-травні фонд Талая планує привезти до РБ понад 1000 українських дітей. Понад 300 із них перебували у санаторії "Дубрава" з 4 по 20 квітня. До них приїжджав сам Олексій Талай, під час зустрічі він роздав дітям стрічки квітів російського та білоруського прапорів. Також "Дубраву" відвідали провладний політолог Олександр Шпаковський, перший секретар Білоруської республіканської спілки молоді Олександр Лук'янов, учасники солігорського військово-патріотичного клубу "Джерельце". Перебування українських дітей у Білорусі активно висвітлюють держЗМІ.

"Пропагандисти кажуть, дітей привезли до Білорусі, вони перебувають у місцях відпочинку. Але чи можемо ми собі уявити ситуацію, коли шестирічна дитина самостійно ухвалює рішення залишити територію держави, в даному випадку України? Ні, це неможливо”, - розмірковує Латушко. За словами політика, одна справа, коли "виїжджають сім'ї" або "є рішення уповноважених органів" (України. - Ред.), інша, коли таких рішень немає.

Українські діти у РФ, квітень 2022 Фото: RIA NovostiI/SNA/MAGO

На думку Латушка, "все це чітко прописано в нормах міжнародного права як воєнні злочини", які мають на меті "виховання дітей антиукраїнських настроїв".

"Голова Мінської міської організації профспілок гірників та хіміків Білорусі (Дмитро Швайба. - Ред.) стверджує: ми займатимемося питаннями їхньої (дітей з України. - Ред.) освіти, запропонуємо навчатися у професійних училищах, відтак - роботу. Вони забирають потенційну робочу силу на територію Білорусі", - каже політик.

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Що говорять в Україні та у ЮНІСЕФ?

Колишній уповноважений президента України з прав дітей, директор Фонду "Ми рятуємо Україну" Микола Кулеба в ефірі телеканалу "Белсат" заявив, що українська сторона не має відповідним чином задокументованих фактів про переміщення українських дітей до Білорусі, але таке розслідування необхідне. Якщо факти зберуть, він вважає ймовірною видачу ордера на арешт Олександра Лукашенка та інших причетних. Незважаючи на те, що у випадку Білорусі, діти, швидше за все, з'їздили та повернулися, але й це, на його переконання, було воєнним злочином щодо цих дітей та їхніх сімей.

Ситуацію із перебуванням у Білорусі дітей із окупованих регіонів України DW попросила прокоментувати у ЮНІСЕФ. За словами регіонального радника з питань захисту дітей ЮНІСЕФ у країнах Європи та Східної Азії Аарона Грінберга, організація поінформована про повідомлення про те, що "деяких українських дітей було переміщено з Російської Федерації до Білорусі на короткі періоди часу".

"Ми, як і раніше, глибоко стурбовані повідомленнями про евакуацію дітей, які відбуваються без належних гарантій, поспішне повернення дітей з місць переселення, які не враховують найкращі інтереси дітей", - заявили в ЮНІСЕФ.

Також там стурбовані прискореними процедурами зміни чи додавання громадянства, "які не потрібні для захисту дітей та не повинні відбуватися під час надзвичайної ситуації".

"Ми, як і раніше, можемо і готові співпрацювати з усіма державами у пошуку шляхів возз'єднання сімей та закликаємо до систематичної ідентифікації, відстеження та возз'єднання сімей цих дітей, коли це відповідає їхнім найкращим інтересам", - зазначили в організації.