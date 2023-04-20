Викрадення дітей з України Росією: ЄС домагається правосуддя

У Європарламенті відбулися дебати про масове викрадення РФ українських дітей та наслідки видачі МКС ордера на арешт Путіна. Представниці Єврокомісії та Ради ЄС розповіли про наступні кроки.

Від 16 тисяч до 300 тисяч дітей могли насильно вивезти з України до Росії. Такі цифри називали депутати Європарламенту в середу, 19 квітня, під час дискусії на тему депортації українських дітей та виданого у зв'язку з цим Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна.

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Насильницька депортація знову стала можливою на європейському континенті, тому що подібні злочини, скоєні в СРСР, не були засуджені, а винні ніколи не переслідувалися на міжнародному рівні, заявила євродепутатка від Литви Раса Юкнявічене, сім'я якої постраждала від репресій радянського режиму. "Слова "Ніколи знову" не повинні бути просто словами", - сказала Юкнявічене, закликавши покарати всіх відповідальних за скоєння воєнних злочинів та злочини агресії проти України.

Центр розслідування злочину агресії в Гаазі відкриється в червні

Дискусія про ефективний міжнародний механізм для переслідування злочину агресії проти України триває, запевнила європарламентарів міністерка Швеції у справах ЄС Джесіка Росвалл. Вона наголосила, що перший крок до цього переслідування - створення Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України за підтримки Євроюсту. Цей центр буде відкрито у Гаазі до кінця червня, повідомила представниця Швеції, яка зараз головує в Раді Європейського Союзу.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі Фото: Florian Görner/DW

Вона також розповіла, що у зв'язку з повномасштабною російською війною в Україні та розслідуванням скоєних там військових злочинів зріс обсяг роботи у МКС і йому знадобилися суттєві додаткові кошти та ресурси. Тому країни ЄС за останній рік посилили фінансову підтримку суду та мають намір її продовжувати. Члени Євросоюзу також домовилися, що допоможуть МКС відкрити офіс у Києві.

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Єврокомісія готує конференцію з пошуку українських дітей

Комісія ЄС з початку повномасштабного російського вторгнення виділила міжнародному суду в Гаазі понад 10 мільйонів євро, повідомила єврокомісарка з цінностей та прозорості Віра Юрова. Вона також нагадала, що ЄС запровадив санкції щодо 16 осіб, відповідальних за депортацію українських дітей із окупованих територій. "Це злочин, який тягне за собою неймовірні страждання", - наголосила Юрова. За її словами, наступним кроком буде конференція, організована Єврокомісією та Польщею та покликана об'єднати міжнародні зусилля для пошуку насильно вивезених з України дітей.

Литовський депутат Пятрас Ауштрявічюс закликав ЄС використати всі можливі засоби, щоб повернути викрадених українських дітей, "яких перевиховують на російських громадян", до їхніх рідних сімей. Він зазначив, що російські чиновники фальсифікують дитячі біографії, змінюють імена та прізвища, повністю стирають їхню ідентифікацію.

Європарламент закликає до санкцій проти країн, які ігнорують ордер МКС

"Містере Путін, цією війною ви перейшли стільки меж, що вас не забудуть, але з найгіршої причини, - звернувся до президента РФ депутат від Португалії Педру Маркеш. - Зробіть хоч раз щось пристойне! Припиніть викрадати дітей і поверніть їх сім'ям! Навіть російський народ, яким ви маніпулюєте і який ви пригнічуєте, буде проти вас, коли дізнається, чим ви займаєтесь". Він пообіцяв, що Європарламент подбає про те, щоб росіяни дізналися всю правду про війну.

Німецький євродепутат Сергій Лагодинський Фото: DW

Тим часом навіть у ЄС є люди, які не знають про те, що відбувається в Україні, заявила угорська депутатка Каталін Чех. За її словами, в цьому винна російська пропаганда, що поширюється в Угорщині. Крім того, вона наголосила, що Угорщина як членкиня МКС зобов'язана буде заарештувати Путіна, якщо він ступить на її територію, попри твердження влади країни. Естонський парламентар Яак Мадісон закликав Раду ЄС та Єврокомісію запровадити економічні санкції щодо країн-членів МКС, які проігнорують ордер на арешт Путіна.

Цей ордер - не просто політичний сигнал, упевнений німецький депутат Сергій Лагодинський (Sergey Lagodinsky). "Ордер на арешт Путіна - це інструмент проти безкарності та проти повної відсутності усвідомлення несправедливості в російському суспільстві", - сказав він, наголосивши, що не можна допустити, щоб негуманність та злочинність стали нормою.