ОБСЄ прибула в Україну для збору даних про депортацію дітей

В Україну приїхали експерти для розслідування в рамках спецмеханізму ОБСЄ депортації Росією українських дітей з окупованих територій. З ними вже зустрілася уповноважена президента України з прав дитини.

До України прибули експерти Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) для збору даних про депортацію Росією українських дітей з окупованих територій. Як повідомили в Офісі президента України пізно ввечері у вівторок, 18 квітня, з ними зустрілася уповноважена Володимира Зеленського з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

До Києва прибули доктор Еліна Штейнерте (Латвія), професорки Вероніка Білкова (Чехія) та Сесилія Геллештвайт (Норвегія). Вони збиратимуть факти примусового переміщення українських дітей до РФ із подальшою зміною їхнього особистого статусу, включно з громадянством, розлученням з батьками чи опікунами та незаконним всиновленням, а також факти інших порушень чи зловживань, що призводять до примусової асиміляції.

Під час зустрічі в Офісі президента експерткам надали інформацію щодо ситуації з викраденими Росією українськими дітьми. Свої історії їм розповіли діти, яких вдалося повернути в Україну.

"Ми готові надати всю підтримку для одержання вами необхідної інформації. Я переконана, що не лише Україна, а й уся європейська та світова спільнота з нетерпінням чекають на ваші висновки щодо проблематики депортації українських дітей", - сказала на зустрічі Герасимчук.

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Московський механізм

Наприкінці березня 45 країн ОБСЄ задіяли спеціальний механізм для розслідування депортації Росією українських дітей під час війни проти України. Ідеться про так званий Московський механізм, який покликаний розслідувати звинувачення у серйозних порушеннях державами зобов'язань в рамках ОБСЄ та визначати заходи для їхнього усунення.

Московський механізм ОБСЄ, який востаннє застосовувався у 2020 році для вивчення ймовірних порушень прав людини в Білорусі, дозволяє державам-учасницям надсилати місії експертів для допомоги у вирішенні конкретного питання чи проблеми, пов'язаної з людьми.

17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та його уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової через депортацію дітей з окупованих районів України. Відтепер вони мають офіційний статус підозрюваних у скоєнні міжнародного злочину, і на території 123 країн, які ратифікували Римський статут МКС, їх мають заарештувати.

Москва заперечує причетність до воєнних злочинів. Також Росія не визнає юрисдикції МКС і не є учасником Римського статуту. Своєю чергою МКС не визнає імунітет глав держав у разі розслідування воєнних злочинів і покарання за них. У відповідь на ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової російські слідчі завели справу на прокурора й суддів МКС.

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Що розповідають діти, які повернулися з депортації в РФ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video