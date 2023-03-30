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ОБСЄФото: Lisa Leutner/AP Photo/picture alliance
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ОБСЄ задіяла спецмеханізм для розслідування депортації дітей

Дар'я Нинько
1 год. тому

Для розслідування депортації Росією дітей з окупованих територій України 45 країн ОБСЄ задіяли так званий Московський механізм, який дозволить їм надсилати місії експертів для допомоги у вирішенні проблеми.

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Група з 45 держав-учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) задіяла спеціальний механізм для розслідування депортації Росією українських дітей під час війни проти України. Про це у четвер, 30 березня, повідомило міністерство закордонних справ Франції.

Ідеться про так званий Московський механізм, який покликаний розслідувати звинувачення у серйозних порушеннях державами зобов'язань в рамках ОБСЄ та визначати заходи для їхнього усунення. У міністерстві зазначили, що такий крок зумовлений "надзвичайно серйозними наслідками російської агресії проти України для мирного населення України, зокрема для дітей".

Московський механізм ОБСЄ, який востаннє застосовувався у 2020 році для вивчення ймовірних порушень прав людини в Білорусі, дозволяє державам-учасницям надсилати місії експертів для допомоги у вирішенні конкретного питання чи проблеми, пов'язаної з людьми.

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Україна працює над поверненням депортованих у РФ дітей

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення ОБСЄ. "Нам потрібні рішучі спільні дії, щоби припинити цю геноцидну практику, повернути дітей в Україну та забезпечити притягнення винних до відповідальності", - написав він у Twitter.

Важливим рішення ОБСЄ назвав і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Україна також працює над питанням повернення дітей, зокрема створюється міжнародна робоча група, яка сфокусується на цьому, написав він у Telegram.

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на  арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової через депортацію дітей з окупованих районів України. Відтепер вони мають офіційний статус підозрюваних у скоєнні міжнародного злочину, пояснював генеральний прокурор України Андрій Костін. На території 123 країн, які ратифікували Римський статут, їх мають заарештувати. 

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Що розповідають діти, які повернулися з депортації в РФ

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