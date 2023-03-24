На тлі ордера МКС: Вірменія ратифікує Римський статут

Рішення Конституційного суду Вірменії про визнання зобов'язань Римського статуту Міжнародного кримінального суду такими, що відповідають конституції, означає, що країна повинна буде заарештувати Путіна в разі візиту.

Конституційний суд (КС) Вірменії визнав зобов'язання, закріплені Римським статутом Міжнародного кримінального суду (МКС), такими, що відповідають основному закону країни, повідомляє в п'ятницю, 24 березня, вірменське видання News.am.

Рішення суду є остаточним і набуває чинності з моменту опублікування. Тепер Римський статут має ратифікувати парламент Вірменії.

Читайте також: Міжнародний кримінальний суд відкриє представництво в Україні: у Гаазі підписали угоду

Єреван планує позиватися до МКС проти Баку

Уряд Вірменії звернувся до КС щодо визнання Римського статуту наприкінці 2022 року з метою притягнути Азербайджан до відповідальності за злочини, що за твердженням Єревана були скоєні під час двостороннього конфлікту навколо Нагірного Карабаху 2020 року.

Статут підписали 1998 року, але досі Вірменія не ратифікувала його, оскільки КС 2004 року визнав зобов'язання договору такими, що суперечать низці положень конституції, яка була чинною на той момент.

Вірменія може заарештувати Путіна в разі приїзду

Про нинішнє рішення КС Вірменії стало відомо за тиждень після того, як Палата попереднього провадження МКС у Гаазі видала ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Белової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів, зокрема насильницькій депортації дітей з окупованих територій України до Росії.

Натомість Москва заперечує будь-яку причетність до воєнних злочинів, скоєних в Україні за час розпочатої 24 лютого 2022 року повномасштабної війни. Росія не визнає юрисдикції МКС і не бере участі в його роботі. З 2016 року вона не є учасником Римського статуту, який визначає дії суду. Своєю чергою МКС не визнає імунітет глав держав у разі розслідування воєнних злочинів і покарання за них.

Для Путіна ордер МКС на його арешт означає, що він більше не зможе в'їжджати в країни, які ратифікували Римський статут, а також визнають юрисдикцію МКС, оскільки місцева влада буде зобов'язана затримати його.

У відповідь на ордер щодо Путіна російські слідчі органи завели справу на прокурора й суддів МКС.