 Amnesty International закликає розслідувати воєнні злочини у Нагірному Карабаху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Amnesty International закликає розслідувати воєнні злочини у Нагірному Карабаху

Правозахисники закликали розслідувати воєнні злочини, що, вірогідно, були скоєні як вірменськими, так і азербайджанськими військовими у Нагірному Карабаху цієї осені.

Зруйновані будинки у Степанакерті

Зруйновані будинки у Степанакерті

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає розпочати розслідування випадків ймовірного скоєння воєнних злочинів цієї осені під час  війни між Азербайджаном та Вірменією у Нагірному Карабаху. Як заявили в організації у четвер, 10 грудня, було задокументовано щонайменше 22 відеоролики, на яких є кадри "незаконних вбивств, жорстокого поводження з військовополоненими, а також наруги над тілами ворожих солдатів".

Дивіться також: Нагірний Карабах: що змінилося восени 2020 року (інфографіка)

Обидві сторони під час шеститижневогор загострення конфлікту закидали одна одній порушення прав людини. За даними Amnesty International, на дванадцяти відеороликах викриті неправомірні дії вірменських військових, а на десяти - азербайджанських військових. Так, на одному з відео двоє чоловіків у воєнній формі азербайджанських збройних сил перерізають горло чоловікові похилого віку, який благає його не вбивати. На іншому відео - вже чоловік, що говорить вірменською мовою, встромляє у горло ножа виснаженому чоловікові у формі азербайджанських прикордонних сил, повідомили правозахисники.

"Парад" у Баку

У четвер у столиці Азербайджана Баку відбувся військовий парад, присвячений завершенню бойових дій у Нагірному Карабаху.

Парад приймав президент країни Ільхам Алієв, а почесним гостем на заході був президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. У параді взяли участь понад три 3 тисячі військовослужбовців та близько 150 одиниць бойової техніки.

Парад у Баку

Парад у Баку

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Військовий конфлікт за спірні території у Нагірному Карабаху, що з 1990-х років перебували під фактичним контролем Вірменії, загострився влітку 2020 року, а в кінці вересня перейшов у фазу масштабних воєнних дій між Азербайджаном з одного боку й Вірменією та армією самопроголошеної НКР.

Читайте також: Коментар: Путін та Ердоган - переможці в Нагірному Карабаху

Бої тривали шість тижнів, а 9 листопада за участю Росії Вірменія і Азербайджан уклали мирну угоду, за якою Баку отримує контроль над трьома районами регіону: Агдамським на сході, а також Кельбаджарським і Лачинським на заході.

Згідно з цим документом, війська Азербайджану і Вірменії залишаться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розмістяться російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролюватиме Прикордонна служба ФСБ Росії. За час війни військові втрати обох сторін перевищили п'ять тисяч осіб.

Дивитись відео 05:20

Російські миротворці в Нагірному Карабаху: перемога Путіна? (12.11.2020)

Також за темою

Aserbaidschan Präsident Ilham Alijew und Ehefrau Mehriban Alijewa besuchen Fuzuli und Jabrayil in Berg-Karabach

Нагірний Карабах: Баку взяло під контроль Кельбаджарський район 25.11.2020

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив про масштабні плани відновлення районів Нагірного Карабаху, що перейшли під контроль Баку.

Armenien Aserbaidschan Nagorno-Karabakh Konflikte 1

Територія без життя: Нагірний Карабах після війни і перемир'я 24.11.2020

У Нагірному Карабасі люди намагаються відновити життя після війни. Жителі районів, які переходять під контроль Азербайджану, біжать, підпалюючи свої будинки. Репортаж DW.

Konflikt in Berg-Karabach

Азербайджан розсекретив свої бойові втрати у Нагірному Карабаху 03.12.2020

Під час останньої війни у Нагірному Карабаху Азербайджан, за офіційними даними, втратив 2 783 військових. Ще 100 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.

Реклама

Докладно

Кореспондент DW Сергій Сатановський після вакцинації від коронавірусу в Москві

Як кореспонденту DW в Росії робили щеплення від коронавірусу

Незадовго до початку в Росії масової вакцинації кореспондент DW взяв участь у тестуванні препарату "Спутник V".  

Імпортери скаржаться на проблеми в роботі української митниці

На митниці без змін: бізнес України скаржиться на проблеми

"Сірий імпорт", контрабанда та корупція на митниці - це проблеми, які не один рік дошкуляють бізнесу в Україні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  