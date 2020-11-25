Amnesty International закликає розслідувати воєнні злочини у Нагірному Карабаху

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає розпочати розслідування випадків ймовірного скоєння воєнних злочинів цієї осені під час війни між Азербайджаном та Вірменією у Нагірному Карабаху. Як заявили в організації у четвер, 10 грудня, було задокументовано щонайменше 22 відеоролики, на яких є кадри "незаконних вбивств, жорстокого поводження з військовополоненими, а також наруги над тілами ворожих солдатів".

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Обидві сторони під час шеститижневогор загострення конфлікту закидали одна одній порушення прав людини. За даними Amnesty International, на дванадцяти відеороликах викриті неправомірні дії вірменських військових, а на десяти - азербайджанських військових. Так, на одному з відео двоє чоловіків у воєнній формі азербайджанських збройних сил перерізають горло чоловікові похилого віку, який благає його не вбивати. На іншому відео - вже чоловік, що говорить вірменською мовою, встромляє у горло ножа виснаженому чоловікові у формі азербайджанських прикордонних сил, повідомили правозахисники.

"Парад" у Баку

У четвер у столиці Азербайджана Баку відбувся військовий парад, присвячений завершенню бойових дій у Нагірному Карабаху.

Парад приймав президент країни Ільхам Алієв, а почесним гостем на заході був президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. У параді взяли участь понад три 3 тисячі військовослужбовців та близько 150 одиниць бойової техніки.

Парад у Баку

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Військовий конфлікт за спірні території у Нагірному Карабаху, що з 1990-х років перебували під фактичним контролем Вірменії, загострився влітку 2020 року, а в кінці вересня перейшов у фазу масштабних воєнних дій між Азербайджаном з одного боку й Вірменією та армією самопроголошеної НКР.

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Бої тривали шість тижнів, а 9 листопада за участю Росії Вірменія і Азербайджан уклали мирну угоду, за якою Баку отримує контроль над трьома районами регіону: Агдамським на сході, а також Кельбаджарським і Лачинським на заході.

Згідно з цим документом, війська Азербайджану і Вірменії залишаться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розмістяться російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролюватиме Прикордонна служба ФСБ Росії. За час війни військові втрати обох сторін перевищили п'ять тисяч осіб.