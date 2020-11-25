Азербайджан розсекретив свої бойові втрати у Нагірному Карабаху

Втрати Азербайджану в ході бойових дій в зоні нагірно-карабахського конфлікту з 27 вересня до 9 листопада склали 2 783 військовослужбовців убитими, повідомило в четвер, 3 грудня, міністерство оборони Азербайджану, передає агентство "Інтерфакс".

"Загинули 2 тисячі 783 військовослужбовців ЗС Азербайджану. З них в даний час проводиться встановлення особи 103 тіл на основі ДНК", - йдеться в повідомленні. За даними міноборони країни, ще понад 100 азербайджанських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти, вживаються заходи для їх розшуку.

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Також повідомляється, що під час боїв було поранено 1 245 військових, які зараз перебувають на лікуванні.

Офіційні втрати Вірменії і НКР

Днем раніше, у середу, міністерство охорони здоров'я Вірменії повідомило про 2 718 військовослужбовців, загиблих в Нагірному Карабасі, тіла яких вже пройшли судмедекспертизу.

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Також у цей день про втрати повідомило міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабахської республіки. За його даними, в ході боїв з азербайджанськими підрозділами, які тривали в зоні карабахського конфлікту з 27 вересня по 9 листопада, загинули 1 746 військовослужбовців армії оборони НКР.

За даними вірменської сторони, ще не всі загиблі внесені до списків втрат військового відомства невизнаної НКР.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Військовий конфлікт за спірні території у Нагірному Карабаху, що з 1990-х років перебували під фактичним контролем Вірменії, загострився влітку 2020 року, а в кінці вересня перейшов у фазу масштабних військових дій між Азербайджаном з одного боку й Вірменією та армією самопроголошеної НКР. На час ведення бойових дій влада Азербайджан засекретила свої бойові втрати.

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Бої тривали шість тижнів, а 9 листопада за участю Росії Вірменія і Азербайджан уклали мирну угоду, за якою Баку отримує контроль над трьома районами регіону: Агдамським на сході, а також Кельбаджарським і Лачинським на заході.

Згідно з цим документом, війська Азербайджану і Вірменії залишаться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розмістяться російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролюватиме Прикордонна служба ФСБ Росії.

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