Азербайджан взяв під контроль Лачинський район Нагірного Карабаху

Підрозділи азербайджанської армії вступили в Лачинський район Нагірного Карабаху, який перейшов під контроль Баку згідно з угодою про припинення військових дій у регіоні. Про це в ніч на вівторок, 1 грудня, повідомляється на сайті міністерства оборони Азербайджану.

На опублікованому YouTube-відео видно, як рухається колона військової техніки, в тому числі танк з азербайджанським прапором. За повідомленням агентства AFP, колону супроводжували російські військові.

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Раніше, 20 і 25 листопада, азербайджанські частини зайняли Агдамський і Кельбаджарський райони в Нагірному Карабаху. Перед цим місцевість покинули всі вірмени, які там жили, багато хто з них перед відходом руйнували і підпалювали свої будинки та господарські споруди.

Конфлікт в Нагірному Карабаху

Військовий конфлікт за спірні території в Нагірному Карабасі, що з 1990-х років перебували під фактичним контролем Вірменії, загострився влітку 2020 року, а в кінці вересня перейшов у фазу масштабних військових дій між Азербайджаном з одного боку й Вірменією та армією самопроголошеної НКР. Бої тривали шість тижнів, а 9 листопада за участю Росії Вірменія і Азербайджан уклали мирну угоду, за якою Баку отримує контроль над трьома районами регіону: Агдамський на сході, а також Кельбаджарським і Лачинським на заході.

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Згідно з цим документом, війська Азербайджану і Вірменії залишаться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розмістяться російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролюватиме Прикордонна служба ФСБ Росії.

Оприлюднення угоди про припинення вогню спричинило масові протести в Вірменії з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Мітингарі увірвалися в будівлі уряду і парламенту Вірменії. Були затримані представники опозиції. Пашинян заявив, що не збирається йти у відставку, проте свої посади залишили багато міністрів очолюваного ним кабінету. Тим часом президент Вірменії Армен Саркісян закликав до формування нового уряду національної довіри.

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