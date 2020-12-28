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Степанакерт

Степанакерт - місто в Нагірному Карабаху. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Степанакерт".

Степанакерт розташовано в Нагірному Карабаху. У невизнаній Нагірно-Карабаській республіці Степанакерт вважають своєю столицею. У Степанакерті проживає понад 50 тисяч осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нагірний Карабах: Азербайджан заявляє про напад з боку Вірменії та про загиблих

Нагірний Карабах: Азербайджан заявляє про напад з боку Вірменії та про загиблих 28.12.2020

Згідно з заявою міноборони Азербайджану, загинули шестеро нападників "вірменського незаконного збройного угруповання" та один азербайджанський військовий. Степанакерт називає цю заяву дезінформацією.
Азербайджан взяв під контроль Лачинський район Нагірного Карабаху

Азербайджан взяв під контроль Лачинський район Нагірного Карабаху 01.12.2020

Міноборони Азербайджану оприлюднило відео з колоною військової техніки й заявило про введення армії в Лачинський район. Раніше Азербайджан зайняв Агдамський і Кельбаджарський райони.
Нагірний Карабах: що змінилося восени 2020 року (інфографіка)

Нагірний Карабах: що змінилося восени 2020 року (інфографіка) 16.11.2020

За підсумками війни в невизнаному Нагірному Карабасі восени 2020 року Азербайджан повернув собі частину територій. Де тепер пролягають лінії розмежування - на карті DW.
РФ відправила в Нагірний Карабах 12 літаків з миротворцями і технікою

РФ відправила в Нагірний Карабах 12 літаків з миротворцями і технікою 10.11.2020

Російський контингент в Нагірному Карабаху становитиме майже дві тисячі військових, 90 бронетранспортерів та 380 одиниць авто- і спецтехніки.
Нагірний Карабах: життя на лінії фронту

Нагірний Карабах: життя на лінії фронту 09.11.2020

Воєнний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах спалахнув з новою силою наприкінці вересня 2020 року. Відтоді його жертвами стали десятки мирних жителів.
Війна за Нагірний Карабах: Алієв заявив про взяття міста Шуша

Війна за Нагірний Карабах: Алієв заявив про взяття міста Шуша 08.11.2020

Президент Азербайджану заявив про взяття важливого для контролю над Нагірним Карабахом міста Шуша. У Вірменії це спростовують і запевняють, що бої досі тривають.
Баку: Внаслідок обстрілу міста Барда загинули десятки цивільних

Баку: Внаслідок обстрілу міста Барда загинули десятки цивільних 28.10.2020

Азербайджан звинувачує Вірменію у ракетних обстрілах азербайджанських міст. У Єревані ці звинувачення відкидають.
Конфлікт у Нагірному Карабаху: вірменська сторона визнала територіальні втрати

Конфлікт у Нагірному Карабаху: вірменська сторона визнала територіальні втрати 14.10.2020

Азербайджанським військам вдалося взяти під контроль низку територій, заявили представники невизнаної НКР. У Баку кажуть, що контролюють уже 45 населених пунктів Нагірного Карабаху.
Берлін закликав Баку і Єреван до дотримання перемир'я

Берлін закликав Баку і Єреван до дотримання перемир'я 10.10.2020

Німеччина як учасниця Мінської групи висловила підтримку зусиллям з врегулювання в Карабасі шляхом предметного діалогу.
Нагірний Карабах: сторони звинувачують одна одну у порушенні перемир'я

Нагірний Карабах: сторони звинувачують одна одну у порушенні перемир'я 10.10.2020

Сторони конфлікту в Нагірному Карабасі заявляють про порушення домовленості про припинення вогню і звинувачують одна одну.

Коментар: Війна за Нагірний Карабах - пожежа розростається

Коментар: Війна за Нагірний Карабах - пожежа розростається 05.10.2020

Підтримка Азербайджану Туреччиною та відсутність США підігрівають велику війну на Кавказі, пише огладач FAZ Райнгард Фезер.
Баку і Степанакерт звинувачують одне одного в обстрілах цивільних об'єктів

Баку і Степанакерт звинувачують одне одного в обстрілах цивільних об'єктів 05.10.2020

Баку звинуватив війська невизнаної НКР у ракетних обстрілах цивільної інфраструктури міст Азербайджану. У Степанакерті також кажуть про обстріли ворожою стороною житлових кварталів.
Загострення у Нагірному Карабаху: під обстрілами Степанакерт і Гянджа

Загострення у Нагірному Карабаху: під обстрілами Степанакерт і Гянджа 04.10.2020

Сторони конфлікту в Нагірному Карабаху повідомляють про обстріли супротивником цивільної інфраструктури. Обстрілювали Степанакерт та азербайджанське місто Гянджа.
Конфлікт у Нагірному Карабаху: кількість жертв зросла

Конфлікт у Нагірному Карабаху: кількість жертв зросла 02.10.2020

Підтверджене число загиблих військових з вірменського боку в Нагірному Карабаху зросло до 158 осіб. Баку про свої бойові втрати не повідомляє, а каже про тактичні успіхи. У зоні конфлікту тривають запеклі бої.
Конфлікт у Нагірному Карабасі: сторони заявляють про понад 20 загиблих

Конфлікт у Нагірному Карабасі: сторони заявляють про понад 20 загиблих 27.09.2020

У невизнаній "Нагірно-Карабаській Республіці" повідомляють про загибель 16 військових та двох цивільних. Баку каже про п'ятьох цивільних жертв обстрілів з боку Вірменії.
Сторони конфлікту в Нагірному Карабаху звинувачують одна одну в обстрілах

Сторони конфлікту в Нагірному Карабаху звинувачують одна одну в обстрілах 01.03.2017

Степанакерт та Баку звинувачують один одного в застосуванні артилерії, мінометів та стрілецької зброї. В оборонному відомстві Азербайджану заявляють також про обстріли з території Вірменії.
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