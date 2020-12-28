Степанакерт - місто в Нагірному Карабаху. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Степанакерт".

Степанакерт розташовано в Нагірному Карабаху. У невизнаній Нагірно-Карабаській республіці Степанакерт вважають своєю столицею. У Степанакерті проживає понад 50 тисяч осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.