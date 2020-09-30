РФ відправила в Нагірний Карабах 12 літаків з миротворцями і технікою

12-й літак військово-транспортної авіації з російськими миротворцями на борту вилетів з аеродрому Ульяновськ-Східний до Нагірного Карабаху. Про це вранці у вівторок, 10 листопада, повідомляє міністерство оборони Росії.

"На борту повітряного судна особовий склад миротворчого з'єднання, матеріальні засоби і бронетранспортери", - повідомили у відомстві.

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Миротворці РФ на лінії зіткнення

Загалом, згідно з даними російського оборонного відомства, до Нагірного Карабаху перекинуть 1960 військовослужбовців, 90 бронетранспортерів та 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Основу російського контингенту складуть підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу.

Також повідомляється, що миротворці РФ виставлять спостережні пости вздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабаху, а штаб операції базуватиметься у столиці невизнаної Нагірно-Карабахської республіки ("НКР") Степанакерті (азербайджанська назва міста - Ханкеді). "З метою контролю дотримання домовленостей сторонами конфлікту передбачено виставлення російських спостережних постів вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху та вздовж Лачинського коридору", - йдеться у повідомленні міноборони РФ. Лачинський коридор поєднує Вірменію із "НКР".

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Заява про перемир'я у Нагірному Карабаху

Президенти Росії, Азербайджану та прем'єр-міністр Вірменії підписали заяву, згідно з якою з півночі 10 листопада оголошується повне припинення вогню у Нагірному Карабаху, а підрозділи обох сторін конфлікту залишаються на позиціях, які вони зайняли на момент оголошення перемир'я. Заява також передбачає розміщення у регіоні російських миротворців.

При цьому президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у регіоні здійснюватиметься спільна миротворча місія Росії та Туреччини. Інформаційна агенція "Інтерфакс-Азербайджан" з посиланням на власне дипломатичне джерело пише, що 10 листопада міністерства оборони Росії та Туреччини підпишуть спільну угоду про створення моніторингового центру з дотримання режиму припинення вогню в Нагірному Карабаху.

Водночас турецька сторона ще не заявляла про свої плани брати участь у миротворчій операції. У МЗС РФ заявили лише, що Анкара підтримала заяву глав трьох держав і урядів, а у МЗС Азербайджану повідомили, що у розмові міністрів закордонних справ Азербайджану та Туреччини останній привітав Баку з перемогою.