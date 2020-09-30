 Військові Азербайджану збили російський вертоліт у Вірменії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2020

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Новини

Військові Азербайджану збили російський вертоліт у Вірменії

Вертоліт було збито з ПЗРК неподалік від вірмено-азербайджанського кордону. Внаслідок обстрілу загинули двоє російських військовослужбовців. У Баку визнали свою провину та обіцяють компенсацію.

Російський ударний вертольот Мі-24 (архівне фото)

Російський ударний вертольот Мі-24 (архівне фото)

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило, що у понеділок, 9 листопада, у повітряному просторі Вірменії недалеко від кордону з Азербайджаном з переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) було збито російський військовий ударний вертоліт Мі-24.

Як повідомили у міноборони РФ, вертоліт супроводжував автоколону 102-ї російської військової бази територією Вірменії в повітряному просторі поруч з вірменським населеним пунктом Єрасх поблизу з кордоном Азербайджану. Внаслідок падіння Мі-24 двоє російських військовослужбовців загинули, ще один отримав поранення.

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У Вірменії вже заявили, що допоможуть в розслідуванні обставин катастрофи російського вертольота, передає агентство "Інтерфакс". "Вірменська сторона надасть всю необхідну підтримку російській стороні для виявлення обставин катастрофи російського вертольота Мі-24. Вірменія всіма інформаційними та експертними ресурсами надасть сприяння з метою з'ясування всіх обставин трагедії", - сказала прессекретарка міноборони Вірменії Шушан Степанян.

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Азарбайджан визнав провину і готовий виплатити компенсацію

Згодом МЗС Азербайджану заявило, що російський військовий вертоліт Мі-24 був збитий азербайджанськими військовими випадково, Баку приносить російській стороні вибачення і готовий виплатити компенсацію, передає агентство "Інтерфакс".

У Баку пояснили, що до помилки призвела низка факторів, зокрема, той факт, що політ вертольота проходив у безпосередній близькості до вірмено-азербайджанського державного кордону, в той час як в зоні нагірно-карабахського конфлікту тривають активні бойові зіткнення. Крім того, політ відбувався у темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО, а вертольоти ВПС РФ раніше не були помічені в зазначеному районі, пояснили у МЗС Азербайджану.

"У контексті зазначених факторів і в світлі напруженої обстановки в регіоні і підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливими провокаціями вірменської сторони, черговим бойовим розрахунком було ухвалено рішення відкрити вогонь на ураження", - підкреслюється в заяві.

Також у Баку заявили, що азербайджанська сторона приносить вибачення російській стороні у зв'язку з даним трагічним інцидентом, який носить характер випадковості і не був спрямований проти російської сторони. "Азербайджанська сторона висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих членів екіпажу і бажає якнайшвидшого одужання постраждалим. Азербайджанська сторона заявляє про готовність до виплати відповідної компенсації", - підкреслює МЗС.

Мі-24 є одним з найпоширеніших бойових вертольотів у світі, має неофіційну назву "Крокодил". У Вірменії в місті Гюмрі діє 102-а російська військова база. 20 серпня 2010 року Росія і Вірменія продовжили термін дії договору про розміщення бази до 2044 року.

З 27 вересня у Нагірному Карабасі йдуть бойові дії. У понеділок стало відомо, що армія Азербайджана зайняла ключове карабахське місто Шуша і вийшла до Степанакерта - столиці Карабаха.

  • Суцільні квартали лежать у руїнах

    Нагірний Карабах: до миру ще далеко

    Суцільні квартали лежать у руїнах

    Вірменія та Азербайджан звинувачують одне одного в навмисному нападі на цивільні об'єкти - такі як знаменитий Собор Святого Христа Всеспасителя, зведений у місті Шуші у XIX столітті. На початку жовтня храм був зруйнований бомбардуваннями. Єреван поклав відповідальність за подію на Баку. Натомість Азербайджан заявив, що не веде вогонь "по історичних і культурних спорудах".

  • Зруйновані будинки

    Нагірний Карабах: до миру ще далеко

    Зруйновані будинки

    Рагіба Гулієва на руїнах свого колишнього життя. Її будинок був знищений під час ракетного обстрілу другого за величиною міста Азербайджану Гянджі 17 жовтня 2020 року. Внаслідок цього нападу загинуло кілька мирних жителів. Азербайджан покладає провину на вірменську сторону.

  • Загиблі діти

    Нагірний Карабах: до миру ще далеко

    Загиблі діти

    Одна з жертв бомбардування Гянджі - онук Рагіби Гулієвої Артур. Йому було 13 років. Шкільні вчителі та однокласники прощаються з хлопчиком під час відспівування в церкві. За офіційними даними, з дня відновлення бойових дій загальна кількість жертв серед мирного населення Азербайджану й Вірменії становить вже як мінімум 130 осіб.

  • Добровольці прагнуть на фронт

    Нагірний Карабах: до миру ще далеко

    Добровольці прагнуть на фронт

    Від початку боїв наприкінці вересня 2020 року в Нагірному Карабаху загинуло близько 1200 солдатів, повідомляють у самопроголошеній республіці. Азербайджан поки що приховує дані про свої втрати. За словами президента Росії Володимира Путіна, кількість загиблих з обох сторін сягнула 5000 осіб. Незважаючи на це, багато чоловіків хочуть відправитися на фронт добровольцями, як тут, у Степанакерті.

  • Давній конфлікт

    Нагірний Карабах: до миру ще далеко

    Давній конфлікт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває вже кілька десятиліть. Згідно з міжнародним правом, цей регіон належить до Азербайджану, однак де-факто перебуває під контролем вірменських сепаратистів. З 1994 року тут підтримувалося крихке перемир'я. На фото - портрет одного з полеглих під час карабаського конфлікту, виставлений у школі азербайджанського міста Барда.

  • Зовнішнє втручання

    Нагірний Карабах: до миру ще далеко

    Зовнішнє втручання

    В авторитарному Азербайджані панують пропаганда й воєнна риторика. Підтримку у вигляді поставок зброї і демонстрації солідарності уряд в Баку отримує від "братської держави" - Туреччини. Натомість Росію вважають заступницею вірменського уряду в Єревані. Спостерігачі побоюються, що Туреччина й Росія можуть спробувати активно втрутитися в конфлікт.

  • Порятунок у підвалах

    Нагірний Карабах: до миру ще далеко

    Порятунок у підвалах

    За даними місцевої влади, в Нагірному Карабасі десятки тисяч людей змушені були залишити свої будинки, рятуючись від бойових дій. За деякими підрахунками, число таких біженців може сягати половини населення регіону, тобто 75 000 осіб. Деякі місцеві жителі ховаються від бомбардування в бункерах і підвалах, як літній чоловік на цьому фото.

  • Бомби й коронавірус

    Нагірний Карабах: до миру ще далеко

    Бомби й коронавірус

    Життя в бункері для багатьох мешканців Степанакерта перетворилось на буденну справу. Там тісно й мало свіжого повітря. Бункери захищають людей від бомбардувань, але служать прекрасним місцем для поширення коронавірусу, попереджають лікарі. При цьому точне число заражень залишається невідомим. Повідомляється, що більшість людей, що залишилися в місті, були інфіковані SARS-CoV-2.

  • Тимчасовий притулок замість шкільних класів

    Нагірний Карабах: до миру ще далеко

    Тимчасовий притулок замість шкільних класів

    Багатьом жителям Азербайджану також довелося шукати порятунок від війни. Деякі жителі міста Тертер, що поруч з лінією фронту, знайшли притулок у сусідньому місті Барда, яке розташоване приблизно за 20 кілометрів від Нагірного Карабаху. Багато шкіл там з кінця вересня використовують як тимчасовий притулок. Однак про те, що їхні мешканці перебувають у безпеці, годі й казати.

  • Лінія фронту стає дедалі ближчою

    Нагірний Карабах: до миру ще далеко

    Лінія фронту стає дедалі ближчою

    Під час бомбардування азербайджанського міста Барда було зруйновано кілька будівель. Деякі автомобілі повністю згоріли. Влада Азербайджану повідомила тоді про 21 загиблого й десятки поранених. Своєю чергою, уряд Вірменії заявив, що не причетний до нападу. У відповідь президент Азербайджану Ільхам Алієв пообіцяв "відплату на полі бою" й "помсту".

  • Марна надія на мир

    Нагірний Карабах: до миру ще далеко

    Марна надія на мир

    Бої в Нагірному Карабасі тривають. Азербайджан вимагає від Вірменії повного виведення військ з регіону. Своєю чергою, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян офіційно звернувся за допомогою до Москви. У відповідь МЗС РФ заявило, що "Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо бойові зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії".

    Автор: Юлія Ган


Дивитись відео 03:18

Нагірний Карабах: у чому суть конфлікту (30.09.2020)

 

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