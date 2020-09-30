Військові Азербайджану збили російський вертоліт у Вірменії

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило, що у понеділок, 9 листопада, у повітряному просторі Вірменії недалеко від кордону з Азербайджаном з переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) було збито російський військовий ударний вертоліт Мі-24.

Як повідомили у міноборони РФ, вертоліт супроводжував автоколону 102-ї російської військової бази територією Вірменії в повітряному просторі поруч з вірменським населеним пунктом Єрасх поблизу з кордоном Азербайджану. Внаслідок падіння Мі-24 двоє російських військовослужбовців загинули, ще один отримав поранення.

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У Вірменії вже заявили, що допоможуть в розслідуванні обставин катастрофи російського вертольота, передає агентство "Інтерфакс". "Вірменська сторона надасть всю необхідну підтримку російській стороні для виявлення обставин катастрофи російського вертольота Мі-24. Вірменія всіма інформаційними та експертними ресурсами надасть сприяння з метою з'ясування всіх обставин трагедії", - сказала прессекретарка міноборони Вірменії Шушан Степанян.

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Азарбайджан визнав провину і готовий виплатити компенсацію

Згодом МЗС Азербайджану заявило, що російський військовий вертоліт Мі-24 був збитий азербайджанськими військовими випадково, Баку приносить російській стороні вибачення і готовий виплатити компенсацію, передає агентство "Інтерфакс".

У Баку пояснили, що до помилки призвела низка факторів, зокрема, той факт, що політ вертольота проходив у безпосередній близькості до вірмено-азербайджанського державного кордону, в той час як в зоні нагірно-карабахського конфлікту тривають активні бойові зіткнення. Крім того, політ відбувався у темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО, а вертольоти ВПС РФ раніше не були помічені в зазначеному районі, пояснили у МЗС Азербайджану.

"У контексті зазначених факторів і в світлі напруженої обстановки в регіоні і підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливими провокаціями вірменської сторони, черговим бойовим розрахунком було ухвалено рішення відкрити вогонь на ураження", - підкреслюється в заяві.

Також у Баку заявили, що азербайджанська сторона приносить вибачення російській стороні у зв'язку з даним трагічним інцидентом, який носить характер випадковості і не був спрямований проти російської сторони. "Азербайджанська сторона висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих членів екіпажу і бажає якнайшвидшого одужання постраждалим. Азербайджанська сторона заявляє про готовність до виплати відповідної компенсації", - підкреслює МЗС.

Мі-24 є одним з найпоширеніших бойових вертольотів у світі, має неофіційну назву "Крокодил". У Вірменії в місті Гюмрі діє 102-а російська військова база. 20 серпня 2010 року Росія і Вірменія продовжили термін дії договору про розміщення бази до 2044 року.

З 27 вересня у Нагірному Карабасі йдуть бойові дії. У понеділок стало відомо, що армія Азербайджана зайняла ключове карабахське місто Шуша і вийшла до Степанакерта - столиці Карабаха.

Нагірний Карабах: до миру ще далеко Суцільні квартали лежать у руїнах Вірменія та Азербайджан звинувачують одне одного в навмисному нападі на цивільні об'єкти - такі як знаменитий Собор Святого Христа Всеспасителя, зведений у місті Шуші у XIX столітті. На початку жовтня храм був зруйнований бомбардуваннями. Єреван поклав відповідальність за подію на Баку. Натомість Азербайджан заявив, що не веде вогонь "по історичних і культурних спорудах".

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Нагірний Карабах: до миру ще далеко Тимчасовий притулок замість шкільних класів Багатьом жителям Азербайджану також довелося шукати порятунок від війни. Деякі жителі міста Тертер, що поруч з лінією фронту, знайшли притулок у сусідньому місті Барда, яке розташоване приблизно за 20 кілометрів від Нагірного Карабаху. Багато шкіл там з кінця вересня використовують як тимчасовий притулок. Однак про те, що їхні мешканці перебувають у безпеці, годі й казати.

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Нагірний Карабах: до миру ще далеко Марна надія на мир Бої в Нагірному Карабасі тривають. Азербайджан вимагає від Вірменії повного виведення військ з регіону. Своєю чергою, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян офіційно звернувся за допомогою до Москви. У відповідь МЗС РФ заявило, що "Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо бойові зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії". Автор: Юлія Ган

