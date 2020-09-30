Війна за Нагірний Карабах: Алієв заявив про взяття міста Шуша

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття азербайджанськими військами міста Шуша у Нагірному Карабасі. Із відповідним зверненням він виступив у неділю, 8 листопада.

"З величезним почуттям гордості я заявляю, що місто Шуша звільнене від вірменської окупації. Шуша наша! Карабах наш!" - заявив Алієв.

Місто є одним ключових у Нагірному Карабасі - воно розташоване лише у 11 кілометрах від столиці сампроголошеної Нагірно-Карабаської республіки ("НКР") Степанакерта на висоті над дорогою, яка поєднує столицю із Вірменією. При цьому у Шуші до початку війни більшість населення складали саме азербайджанці.

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У Вірменії відкидають заяву Алієва

Водночас, представник міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованнісян повідомив про те, що заяви президента Азербайджана не відповідають дійсності, а боротьба за місто ще не завершена. "У Шуші бої тривають. Чекайте і вірте нашим військам", - написав він у Facebook.

Вранці неділі у "НКР" заявляли про запеклі бої на околицях міста. За повідомленнями відомства, армія невизнаної республіки змогла відбити чисельні атаки та знищити велику кількість живої сили ворога, чотири танки, 20 одиниць іншої бронетехніки та два дрони.

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Азербайджан хоче відновити контроль над Нагірним Карабахом

Активні бойові дії регіоні відновились 27 вересня. Сторони використовують авіацію, безпілотники, важку бронетехніку і реактивні системи залпового вогню. У невизнаній Нагірно-Карабахській республіці вже визнали, що в ході цього конфлікту втратили контроль над низкою населених пунктів. З того часу сторони вже тричі домовлялися про "гуманітарне перемир'я" у зоні конфлікту, але щоразу воно не тривало менше доби.

Нагірний Карабах в односторонньому порядку проголосив незалежність від Азербайджану після розпаду СРСР. Незалежність самопроголошеної НКР не визнає жодна країна. Переговорний процес, спрямований на пошук мирного вирішення конфлікту, ведеться під егідою Мінської групи ОБСЄ, створеної у 1992 році.