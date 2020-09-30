Нагірний Карабах: сторони конфлікту закидають одна одній обстріли населених пунктів

Сторони нагірно-карабахського конфлікту у неділю, 1 листопада, знову обвинуватили одна одну в обстрілах населених пунктів. Міністерство оборони Азербайджану заявило про обстріли вірменськими військовими населених пунктів Тертерського і Агджабедінского районів.

Своєю чергою, в міноборони невизнаної Нагірно-Карабахської республіки заявили, що азербайджанські військові у ніч на 1 листопада спробували просунутися на ділянці населених пунктів Аветараноц і Сгнах поблизу міста Шуші. Там додали, що азербайджанські військові були відтиснуті.

Однак вранці азербайджанські збройні сили відновили наступальні дії, одночасно завдаючи ракетні удари по населених пунктам. Вдень вони завдали ударів по місту Шуші, внаслідок чого частково постраждала мечеть, повідомили в Нагірному Карабаху. Також там повідомили, що азербайджанська сторона застосовувала військову авіацію при обстрілі міст Мартакерт і Мартуні. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Бої у Нагірному Карабаху

Активні бойові дії в Нагірному Карабасівідновились 27 вересня. Сторони використовують авіацію, безпілотники, важку бронетехніку і реактивні системи залпового вогню. У невизнаній Нагірно-Карабахській республіці вже визнали, що в ході цього конфлікту втратили контроль над низкою населених пунктів. З того часу сторони вже тричі домовлялися про "гуманітарне перемир'я" у зоні конфлікту, але щоразу воно не тривало менше доби.

Нагірний Карабах в односторонньому порядку проголосив незалежність від Азербайджану після розпаду СРСР. Незалежність самопроголошеної НКР не визнає жодна країна. Переговорний процес, спрямований на пошук мирного вирішення конфлікту, ведеться під егідою Мінської групи ОБСЄ, створеної у 1992 році.

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