Місяць боїв у Карабаху: загинули вже понад тисячу вірменських військових

Міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) заявило у вівторок, 27 жовтня, про 35 загиблих військовослужбовців у боях з підрозділами збройних сил Азербайджану за останню добу. Загалом з початку активних бойових дій 27 вересня втрати вірменської сторони вбитими сягнули 1009 військових, повідомляє інформагентство "Інтерфакс". Баку про втрати серед військових збройних сил Азербайджану не повідомляє.

Читайте також: Конфлікт у Нагірному Карабаху: вірменська сторона визнала територіальні втрати

Цього ж дня речниця міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила, що збройні сили Азербайджану завдали ударів по позиціях прикордонного поста Вірменії на кордоні з Іраном. За її словами, ударів завдали з безпілотників і ракетно-артилерійських засобів.

"З метою припинення зазіхань азербайджанської сторони на південному напрямку державного кордону Республіки Вірменія прикордонні сили здійснили відповідні дії, завдавши противнику суттєвої шкоди і втрат", - написала речниця міноборони Вірменії у соцмережі Facebook.

Міністерство оборони Азербайджану своєю чергою заперечило повідомлення мінборони Вірменії. В азербайджанському міністерстві назвали цю інформацію "черговою брехнею і провокацією", додавши, що "Азербайджан повністю дотримується нового гуманітарного режиму припинення вогню". У Баку стверджують, що з вірменської сторони ведеться "інтенсивний мінометний обстріл".

Раніше Державний департамент США повідомив, що глави МЗС Вірменії та Азербайджану погодилися на нове гуманітарне перемир'я з 26 жовтня. Нагадаємо, наприкінці минулого тижня окремі зустрічі з главами МЗС Азербайджану та Вірменії провів у Вашингтоні держсекретар США Майк Помпео. Однак прориву у врегулюванні конфлікту досягти не вдалося. США, Росія та Франція є співголовами Мінської групи з врегулювання конфлікту.

Як повідомлялося, наприкінці вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. В міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського боку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану. У Вірменії і "НКР", а також в низці регіонів Азербайджану запроваджено воєний стан. З того часу сторони кілька разів домовлялися про припинення вогню, однак невдовзі звинувачували одна одну в порушенні умов перемир'я.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Давній конфлікт Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Початок воєнних дій 10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Війна та біженці Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Спірна територія Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Нагадування про війну У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Ескалація карабаського конфлікту На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Больові точки Нагірного Карабаху У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт? Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока. Автор: Наталія Позднякова

