Нагірний Карабах: держсекретар США Помпео наполягає на припиненні вогню

Глава Державного департементу США під час окремих переговорів з главами МЗС Вірменії та Азербайджану в п'ятницю, 23 жовтня, наполягав на припиненні вогню у Нагірному Карабаху. Майк Помпео закликав Зограба Мнацаканяна та Джейхуна Байрамова "припинити насильство та забезпечити захист цивільного населення", йдеться у повідомленні на сайті Держдепартаменту.
Глава азербайджанського МЗС Байрамов та очільник вірменського зовнішньополітичного відомства Мнацаканян раніше виключили проведення трьохсторонніх переговорів. Після зустрічі з Помпео Байрамов вимагав "припинення вірменської окупації" у Нагірному Карабаху. "Ми готові знайти політичне вирішення конфлікту та знову повернутися до змістовних переговорів", - наводить його слова AFP.
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Мнацаканян після перемовин з Помпео заявив про "продуктивну зустріч". "Ми продовжимо нашу роботу над тим, щоб знайти шлях, за допомогою якого досягнемо дуже конкретних і дуже важливих цілей: встановлення режиму припинення вогню та повернення до мирного врегулювання", - цитує Мнацаканяна "Інтерфакс". Офіційний Єреван вважає, що зусилля США значною мірою консолідовані зі спільними зусиллями інших співголів Мінської групи - Франції та Росії, додав Мнацаканян.
"Складна дипломатична ситуація"
Нагадаємо, перед проведенням переговорів Помпео висловлював передбачення, що прориву на них не станеться, адже досягнуті до цього часи домовленості про припинення вогню не дотримуються. "Це - складна дипломатична ситуація", - констатував він.
До цього часу посередницьку роль у Нагірному Карабаху активно відігравала Росія. Росія, США і Франція є співголовами Мінської групи ОБСЄ зі сприяння у справі врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху. Мінська група була створена у 1992 році.
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Як повідомлялося, наприкінці вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. В міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського боку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану. У Вірменії і "НКР", а також в низці регіонів Азербайджану запроваджено воєний стан. З того часу сторони неодноразово домовлялися про припинення вогню, однак невдовзі звинувачували одна одну в порушенні умов перемир'я. Військові втрати лише вірменської сторони з початку ескалації конфлікту перевищили 600 людей.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Давній конфлікт
Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Початок воєнних дій
10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Війна та біженці
Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту
Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Спірна територія
Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагадування про війну
У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Ескалація карабаського конфлікту
На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху
Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Больові точки Нагірного Карабаху
У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?
Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.
Автор: Наталія Позднякова