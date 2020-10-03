Нагірний Карабах: держсекретар США Помпео наполягає на припиненні вогню

Глава Державного департементу США під час окремих переговорів з главами МЗС Вірменії та Азербайджану в п'ятницю, 23 жовтня, наполягав на припиненні вогню у Нагірному Карабаху. Майк Помпео закликав Зограба Мнацаканяна та Джейхуна Байрамова "припинити насильство та забезпечити захист цивільного населення", йдеться у повідомленні на сайті Держдепартаменту.

Глава азербайджанського МЗС Байрамов та очільник вірменського зовнішньополітичного відомства Мнацаканян раніше виключили проведення трьохсторонніх переговорів. Після зустрічі з Помпео Байрамов вимагав "припинення вірменської окупації" у Нагірному Карабаху. "Ми готові знайти політичне вирішення конфлікту та знову повернутися до змістовних переговорів", - наводить його слова AFP.

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Мнацаканян після перемовин з Помпео заявив про "продуктивну зустріч". "Ми продовжимо нашу роботу над тим, щоб знайти шлях, за допомогою якого досягнемо дуже конкретних і дуже важливих цілей: встановлення режиму припинення вогню та повернення до мирного врегулювання", - цитує Мнацаканяна "Інтерфакс". Офіційний Єреван вважає, що зусилля США значною мірою консолідовані зі спільними зусиллями інших співголів Мінської групи - Франції та Росії, додав Мнацаканян.

"Складна дипломатична ситуація"

Нагадаємо, перед проведенням переговорів Помпео висловлював передбачення, що прориву на них не станеться, адже досягнуті до цього часи домовленості про припинення вогню не дотримуються. "Це - складна дипломатична ситуація", - констатував він.

До цього часу посередницьку роль у Нагірному Карабаху активно відігравала Росія. Росія, США і Франція є співголовами Мінської групи ОБСЄ зі сприяння у справі врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху. Мінська група була створена у 1992 році.

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Як повідомлялося, наприкінці вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. В міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського боку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану. У Вірменії і "НКР", а також в низці регіонів Азербайджану запроваджено воєний стан. З того часу сторони неодноразово домовлялися про припинення вогню, однак невдовзі звинувачували одна одну в порушенні умов перемир'я. Військові втрати лише вірменської сторони з початку ескалації конфлікту перевищили 600 людей.