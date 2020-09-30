Конфлікт у Нагірному Карабаху: вірменська сторона визнала територіальні втрати

Влада невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР) повідомила, що втратила контроль над низкою територій внаслідок наступу військ Азербайджану. Про це у середу, 14 жовтня, заявив президент самопроголошеної НКР Араік Арутюнян у відеозверненні.

"Супротивник перейшов до ще більш запеклих бойових дій. На якихось напрямках йому вдалося проникнути, десь мати перевагу і перемістити фронт вглиб територій", - сказав Арутюнян, цитує інформагенція "Інтерфакс".

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Офіційний Єреван також підтвердив те, що азербайджанським військовим вдалося просунутися вглиб території Карабаху. Такі заяви стали першим визнанням вірменської сторони територіальних втрат у Карабаху, зазначає інформагенція dpa. Раніше Степанакерт та Єреван постійно спростовували заяви офіційного Баку про відновлення контролю над певними населеними пунктами.

Баку каже, що контролює вже 45 поселень у Карабаху

Тим часом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанські військові повернули контроль над ще 8 поселеннями. Про це Алієв написав у соцмережі Twitter. Таким чином, за даними офіційного Баку, під його контролем перебувають уже 45 населених пунктів Нагірного Карабаху.

Як повідомляє dpa, у Азербайджані населення виходило на вулиці, щоб веселощами відзначити повернення втрачених раніше територій.

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Зростає і підтверджене число загиблих військових з вірменського боку в Нагірному Карабаху - лік іде на сотні. Баку про свої воєнні втрати не повідомляє, вказуючи лише на втрати серед цивільних унаслідок обстрілів з боку вірменських сил 43 жертви.

Тим часом у зоні конфлікту тривають запеклі бої.

Нагадаємо, вранці 27 вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. В міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського б оку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану. У Вірменії і "НКР" оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також запровадив воєнний стан в низці регіонів країни і оголосив часткову мобілізацію.

Минулого тижня Вірменія й Азербайджан за підсумками багатогодинних переговорів у Москві домовилися про припинення вогню з полудня 10 жовтня, однак уже скоро сторони звинуватили одна одну в порушенні умов перемир'я.