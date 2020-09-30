Конфлікт у Нагірному Карабаху: вірменська сторона визнала територіальні втрати

Азербайджанським військам вдалося взяти під контроль низку територій, заявили представники невизнаної НКР. У Баку кажуть, що контролюють уже 45 населених пунктів Нагірного Карабаху.
Влада невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР) повідомила, що втратила контроль над низкою територій внаслідок наступу військ Азербайджану. Про це у середу, 14 жовтня, заявив президент самопроголошеної НКР Араік Арутюнян у відеозверненні.
"Супротивник перейшов до ще більш запеклих бойових дій. На якихось напрямках йому вдалося проникнути, десь мати перевагу і перемістити фронт вглиб територій", - сказав Арутюнян, цитує інформагенція "Інтерфакс".
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Офіційний Єреван також підтвердив те, що азербайджанським військовим вдалося просунутися вглиб території Карабаху. Такі заяви стали першим визнанням вірменської сторони територіальних втрат у Карабаху, зазначає інформагенція dpa. Раніше Степанакерт та Єреван постійно спростовували заяви офіційного Баку про відновлення контролю над певними населеними пунктами.
Тим часом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанські військові повернули контроль над ще 8 поселеннями. Про це Алієв написав у соцмережі Twitter. Таким чином, за даними офіційного Баку, під його контролем перебувають уже 45 населених пунктів Нагірного Карабаху.
Як повідомляє dpa, у Азербайджані населення виходило на вулиці, щоб веселощами відзначити повернення втрачених раніше територій.
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Зростає і підтверджене число загиблих військових з вірменського боку в Нагірному Карабаху - лік іде на сотні. Баку про свої воєнні втрати не повідомляє, вказуючи лише на втрати серед цивільних унаслідок обстрілів з боку вірменських сил 43 жертви.
Тим часом у зоні конфлікту тривають запеклі бої.
Нагадаємо, вранці 27 вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. В міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського б оку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану. У Вірменії і "НКР" оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також запровадив воєнний стан в низці регіонів країни і оголосив часткову мобілізацію.
Минулого тижня Вірменія й Азербайджан за підсумками багатогодинних переговорів у Москві домовилися про припинення вогню з полудня 10 жовтня, однак уже скоро сторони звинуватили одна одну в порушенні умов перемир'я.