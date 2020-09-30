Єреван і Баку звинувачують один одного в порушенні перемир'я

Військові відомства Вірменії та Азербайджану у неділю, 11 жовтня, обмінюються звинуваченнями в завданні ударів в зоні карабаського конфлікту, незважаючи на укладене перемир'я.
Вірменія звинувачує Туреччину і Азербайджан
Так, у міноборони Вірменії стверджують, що пункти повітряного управління ВПС Туреччини при супроводі літаків F-16 керують ударами Азербайджанських безпілотників по цивільному населенню та інфраструктурі Карабаху. Про це на своїй сторінці у Facebook у неділю, 11 жовтня, заявив представник міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян.
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"Пункти повітряного управління ВПС Туреччини, що перебувають в повітряному просторі цієї країни, керують польотами турецьких безпілотників, що перебувають у складі ВПС Азербайджану. Під прикриттям і супроводом шести літаків F-16 вони завдають ударів по мирному населенню Арцаха і цивільній інфраструктурі", - повідомив Ованнісян.
У Баку натомість повідомили, що збройні сили Вірменії зазнали важких втрат в живій силі і техніці в результаті авіаударів по 41-му спеціальному артилерійському полку. "В результаті ударів ВПС Азербайджану по 41-му спеціальному артилерійському полку ЗС Вірменії, противник зазнав великих втрат", - йдеться у повідомлені міноборони Азербайджану, поширеному в неділю. При цьому про місце дислокації артполку не повідомляється.
Азербайджан заявляє про ракетні удари з боку вірмен
У міноборони Азербайджану також заявили, що гуманітарного припинення вогню не дотримуються саме вірменські збройні сили, які продовжують обстрілювати азербайджанські міста і села далеко від лінії фронту.
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"10 і 11 жовтня в різний час окупаційні війська обстріляли міста Гянджа і Мінгячевір, Геранбой, Тертерський, Агдамський, Агджабадинський, Фізулінський і Джебраїльський райони. В результаті багато мирних жителів були вбиті і поранені, а цивільна інфраструктура була серйозно пошкоджена", - йдеться в заяві міноборони Азербайджану.
Алієв погрожує "гідною відповіддю"
Президент Азербайджану Ільхам Алієв стверджує, що ракетний удар по Гянджі - другому за величиною місту країни, повідомлення про який з'явилося раніше - завдали саме збройні сили Вірменії.
"Вірменія грубо порушила режим припинення вогню, піддавши ракетному обстрілу мирних жителів Гянджі. Це - військовий злочин і грубе порушення Женевських конвенцій", - написав Алієв у своєму акаунті в Твіттері.
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Глава Азербайджану зазначив, що керівництво Вірменії несе відповідальність "за скоєні злочини" і "азербайджанська сторона на все це дасть гідну відповідь".
Як повідомлялося, 9 жовтня на переговорах у Москві за участю міністрів закордонних справ Азербайджану, Вірменії та Росії була досягнута домовленість про оголошення режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі з полудня 10 жовтня. Разом з тим Вірменія і Азербайджан вже не раз звинуватили одне одного в порушенні перемир'я.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Давній конфлікт
Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Початок воєнних дій
10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Війна та біженці
Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту
Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Спірна територія
Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагадування про війну
У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Ескалація карабаського конфлікту
На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху
Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Больові точки Нагірного Карабаху
У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.
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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?
Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.
Автор: Наталія Позднякова