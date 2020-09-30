Єреван і Баку звинувачують один одного в порушенні перемир'я

Військові відомства Вірменії та Азербайджану у неділю, 11 жовтня, обмінюються звинуваченнями в завданні ударів в зоні карабаського конфлікту, незважаючи на укладене перемир'я.

Вірменія звинувачує Туреччину і Азербайджан

Так, у міноборони Вірменії стверджують, що пункти повітряного управління ВПС Туреччини при супроводі літаків F-16 керують ударами Азербайджанських безпілотників по цивільному населенню та інфраструктурі Карабаху. Про це на своїй сторінці у Facebook у неділю, 11 жовтня, заявив представник міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян.

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"Пункти повітряного управління ВПС Туреччини, що перебувають в повітряному просторі цієї країни, керують польотами турецьких безпілотників, що перебувають у складі ВПС Азербайджану. Під прикриттям і супроводом шести літаків F-16 вони завдають ударів по мирному населенню Арцаха і цивільній інфраструктурі", - повідомив Ованнісян.

У Баку натомість повідомили, що збройні сили Вірменії зазнали важких втрат в живій силі і техніці в результаті авіаударів по 41-му спеціальному артилерійському полку. "В результаті ударів ВПС Азербайджану по 41-му спеціальному артилерійському полку ЗС Вірменії, противник зазнав великих втрат", - йдеться у повідомлені міноборони Азербайджану, поширеному в неділю. При цьому про місце дислокації артполку не повідомляється.

Азербайджан заявляє про ракетні удари з боку вірмен

У міноборони Азербайджану також заявили, що гуманітарного припинення вогню не дотримуються саме вірменські збройні сили, які продовжують обстрілювати азербайджанські міста і села далеко від лінії фронту.

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"10 і 11 жовтня в різний час окупаційні війська обстріляли міста Гянджа і Мінгячевір, Геранбой, Тертерський, Агдамський, Агджабадинський, Фізулінський і Джебраїльський райони. В результаті багато мирних жителів були вбиті і поранені, а цивільна інфраструктура була серйозно пошкоджена", - йдеться в заяві міноборони Азербайджану.

Алієв погрожує "гідною відповіддю"

Президент Азербайджану Ільхам Алієв стверджує, що ракетний удар по Гянджі - другому за величиною місту країни, повідомлення про який з'явилося раніше - завдали саме збройні сили Вірменії.

"Вірменія грубо порушила режим припинення вогню, піддавши ракетному обстрілу мирних жителів Гянджі. Це - військовий злочин і грубе порушення Женевських конвенцій", - написав Алієв у своєму акаунті в Твіттері.

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Глава Азербайджану зазначив, що керівництво Вірменії несе відповідальність "за скоєні злочини" і "азербайджанська сторона на все це дасть гідну відповідь".

Як повідомлялося, 9 жовтня на переговорах у Москві за участю міністрів закордонних справ Азербайджану, Вірменії та Росії була досягнута домовленість про оголошення режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі з полудня 10 жовтня. Разом з тим Вірменія і Азербайджан вже не раз звинуватили одне одного в порушенні перемир'я.

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