 Нагірний Карабах: сторони звинувачують одна одну у порушенні перемир′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2020

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Нагірний Карабах: сторони звинувачують одна одну у порушенні перемир'я

Сторони конфлікту в Нагірному Карабасі заявляють про порушення домовленості про припинення вогню і звинувачують одна одну.

Обстріли у Нагірному Карабасі тривають попри перемир'я

Обстріли у Нагірному Карабасі тривають попри перемир'я

Домовленість про оголошення режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі з 12 години 10 жовтня була досягнута минулої ночі на переговорах у Москві за участю міністрів закордонних справ Азербайджану, Вірменії та РФ. Разом з тим Вірменія, представники невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) і Азербайджан вже звинуватили один одного в порушенні перемир'я, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Так, помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв на пресконференції в суботу, 10 жовтня, заявив, що збройні сили Вірменії продовжують обстріл позицій азербайджанських військових і азербайджанських населених пунктів, попри досягнуту домовленість про припинення вогню.

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"Як відомо, сьогодні мало вступити в силу "тимчасове перемир'я". Однак вірменська сторона продовжує атаки на азербайджанських військових і обстріли населених пунктів Азербайджану. Азербайджанська армія змушена відповідати на ці дії в умовах "гуманітарного перемир'я", - сказав Гаджієв.

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Разом з тим, за його словами, Азербайджан завершив першу частину операції "з примусу Вірменії до миру".

"Довгі роки ми говорили, що Вірменія прагне всіляко зберегти і зміцнити статус-кво. Однак сьогодні в результаті дій азербайджанської армії статус-кво змінено, лінії зіткнення більше не існує. Тепер наше завдання - успіхи на полі бою перетворити в успіхи на дипломатично-політичній арені. Сьогодні статус-кво змінюється і у дипломатичній площині", - додав Гаджієв.

Він також зазначив, що "гуманітарне перемир'я" в Нагірному Карабасі носить тимчасовий і цільовий характер, передбачає обмін тілами загиблих і військовополонених за принципом "всіх на всіх".

НКР звинувачує у порушенні домовленостей Азербайджан

Своєю чергою представники невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки заявили про те, що саме Азербайджан не виконує домовленості про припинення вогню в зоні карабаського конфлікту в гуманітарних цілях.

"Суворо засуджуємо (...) порушення Азербайджаном досягнутих за посередництва Російської Федерації домовленостей про припинення вогню в гуманітарних цілях для обміну військовополоненими і тілами загиблих", -йдеться в заяві МЗС невизнаної республіки, поширеній пресслужбою відомства в суботу.

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У заяві наголошується, що атаки азербайджанських військових в суботу в зоні карабахського конфлікту "є ще одним переконливим доказом того, що Азербайджан використовує переговори винятково як ширму для підготовки воєнних дій".

У МЗС невизнаної НКР також заявили, що в цих обставинах міжнародне співтовариство може зупинити бойові дії в регіоні "лише одним способом - визнанням Республіки Арцах (вірменська назва Карабаху. - Ред.), що забезпечить необхідні правові механізми, що гарантують мир і безпеку як для нашої республіки, так і для всього регіону".

У Єревані також звинувачують в Баку

Представник міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян також повідомив, що азербайджанські військові завдали удару по низці населених пунктів у Вірменії.

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"Противник застосував ударні безпілотники по селу Еріцванк на території Вірменії, а також селу Арцванік Капанського району Сюнікської області Республіки Вірменія", - написав Овіннісян на сторінці Facebook в суботу. За його словами, внаслідок удару загинула одна людина.

Повідомлення про удар азербайджанських військових по території Вірменії, поза зоною карабахського конфлікту, надійшло після вступу в силу угоди про припинення вогню в Нагірному Карабасі.

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфлікт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


Дивитись відео 03:18

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