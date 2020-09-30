Нагірний Карабах: сторони звинувачують одна одну у порушенні перемир'я

Домовленість про оголошення режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі з 12 години 10 жовтня була досягнута минулої ночі на переговорах у Москві за участю міністрів закордонних справ Азербайджану, Вірменії та РФ. Разом з тим Вірменія, представники невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) і Азербайджан вже звинуватили один одного в порушенні перемир'я, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Так, помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв на пресконференції в суботу, 10 жовтня, заявив, що збройні сили Вірменії продовжують обстріл позицій азербайджанських військових і азербайджанських населених пунктів, попри досягнуту домовленість про припинення вогню.

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"Як відомо, сьогодні мало вступити в силу "тимчасове перемир'я". Однак вірменська сторона продовжує атаки на азербайджанських військових і обстріли населених пунктів Азербайджану. Азербайджанська армія змушена відповідати на ці дії в умовах "гуманітарного перемир'я", - сказав Гаджієв.

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Разом з тим, за його словами, Азербайджан завершив першу частину операції "з примусу Вірменії до миру".

"Довгі роки ми говорили, що Вірменія прагне всіляко зберегти і зміцнити статус-кво. Однак сьогодні в результаті дій азербайджанської армії статус-кво змінено, лінії зіткнення більше не існує. Тепер наше завдання - успіхи на полі бою перетворити в успіхи на дипломатично-політичній арені. Сьогодні статус-кво змінюється і у дипломатичній площині", - додав Гаджієв.

Він також зазначив, що "гуманітарне перемир'я" в Нагірному Карабасі носить тимчасовий і цільовий характер, передбачає обмін тілами загиблих і військовополонених за принципом "всіх на всіх".

НКР звинувачує у порушенні домовленостей Азербайджан

Своєю чергою представники невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки заявили про те, що саме Азербайджан не виконує домовленості про припинення вогню в зоні карабаського конфлікту в гуманітарних цілях.

"Суворо засуджуємо (...) порушення Азербайджаном досягнутих за посередництва Російської Федерації домовленостей про припинення вогню в гуманітарних цілях для обміну військовополоненими і тілами загиблих", -йдеться в заяві МЗС невизнаної республіки, поширеній пресслужбою відомства в суботу.

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У заяві наголошується, що атаки азербайджанських військових в суботу в зоні карабахського конфлікту "є ще одним переконливим доказом того, що Азербайджан використовує переговори винятково як ширму для підготовки воєнних дій".

У МЗС невизнаної НКР також заявили, що в цих обставинах міжнародне співтовариство може зупинити бойові дії в регіоні "лише одним способом - визнанням Республіки Арцах (вірменська назва Карабаху. - Ред.), що забезпечить необхідні правові механізми, що гарантують мир і безпеку як для нашої республіки, так і для всього регіону".

У Єревані також звинувачують в Баку

Представник міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян також повідомив, що азербайджанські військові завдали удару по низці населених пунктів у Вірменії.

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"Противник застосував ударні безпілотники по селу Еріцванк на території Вірменії, а також селу Арцванік Капанського району Сюнікської області Республіки Вірменія", - написав Овіннісян на сторінці Facebook в суботу. За його словами, внаслідок удару загинула одна людина.

Повідомлення про удар азербайджанських військових по території Вірменії, поза зоною карабахського конфлікту, надійшло після вступу в силу угоди про припинення вогню в Нагірному Карабасі.

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