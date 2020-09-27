 Азербайджан та Вірменія домовилися про режим припинення вогню | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Азербайджан та Вірменія домовилися про режим припинення вогню

Міністри закордонних справ Азербайджану та Вірменії домовилися про режим припинення вогню в Нагірному Карабасі для обміну полоненими та загиблими. Домовленість набуде чинності 10 жовня з 12:00.

Міністри закордонних справ Азербайджану, Росії та Вірменії

Міністри закордонних справ Азербайджану, Росії та Вірменії на переговорах у Москві

У Нагірному Карабасі, де загострилося воєнне протистояння Вірменії та Азербайджану, з 12:00 за місцевим часом суботи, 10 жовтня, почне діяти режим припинення вогню. Про це домовилися в Москві міністри закордонних справ Азербайджану та Вірменії Джейхун Байрамов та Зограб Мнацаканян на зустрічі з керівником МЗС РФ Сергієм Лавровым. Переговори в Москві тривали понад 10 годин.

Режим припинення вогню запроваджується для обміну утримуваними особами та тілами загиблих за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста. Його умови будуть узгоджені додатково, відзначає МЗС РФ у своїй заяві. Крім того, Єреван та Баку за посередництва співголів Мінської групи ОБСЄ перейдуть до "субстантивних переговорів", йдеться в заяві.

Нагадаємо, вранці 27 вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. У міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського боку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську Республіку з боку Азербайджану.

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфлікт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


DW.COM

Пашинян: Єреван готовий до поступок, якщо на них піде й Баку

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий до поступок у конфлікті навколо Нагірного Карабаху, але лише в тому разі, якщо на них піде й Баку.  

Коментар: Війна за Нагірний Карабах - пожежа розростається

Підтримка Азербайджану Туреччиною та відсутність США підігрівають велику війну на Кавказі, пише огладач FAZ Райнгард Фезер.  

Також за темою

Aserbaidschan | Nagorno-Karabakh Eskalation

Конфлікт у Нагірному Карабасі: сторони заявляють про понад 20 загиблих 27.09.2020

У невизнаній "Нагірно-Карабаській Республіці" повідомляють про загибель 16 військових та двох цивільних. Баку каже про п'ятьох цивільних жертв обстрілів з боку Вірменії.

Aserbaidschan | Berg-Karabach | Angriffe in Stepanakert

Коментар: Війна за Нагірний Карабах - пожежа розростається 05.10.2020

Підтримка Азербайджану Туреччиною та відсутність США підігрівають велику війну на Кавказі, пише огладач FAZ Райнгард Фезер.

Ilham Aliev

Переговори щодо Нагірного Карабаху: Алієв заявив про "останній шанс" для Вірменії 09.10.2020

Ільхам Алієв на тлі початку переговорів між главами МЗС Вірменії та Азербайджану у Москві заявив про "останній шанс" для Вірменії.

Реклама

Докладно

Протестувальники біля будівлі парламенту Киргизстану в Бішкеку

Протести в Киргизстані: на порозі нової революції?

Учасники протестів у Киргизстані домоглися визнання результатів виборів до парламенту недійсними та відставки прем'єра.  

Українські заробітчани нелегально працювали на м'ясокомбінаті (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

Афера з українськими заробітчанами (відео)

Німецька поліція викрила шахрайську схему, за якою українські заробітчани прибували у ФРН як студенти. Репортаж DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  