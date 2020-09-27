Азербайджан та Вірменія домовилися про режим припинення вогню

У Нагірному Карабасі, де загострилося воєнне протистояння Вірменії та Азербайджану, з 12:00 за місцевим часом суботи, 10 жовтня, почне діяти режим припинення вогню. Про це домовилися в Москві міністри закордонних справ Азербайджану та Вірменії Джейхун Байрамов та Зограб Мнацаканян на зустрічі з керівником МЗС РФ Сергієм Лавровым. Переговори в Москві тривали понад 10 годин.

Режим припинення вогню запроваджується для обміну утримуваними особами та тілами загиблих за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста. Його умови будуть узгоджені додатково, відзначає МЗС РФ у своїй заяві. Крім того, Єреван та Баку за посередництва співголів Мінської групи ОБСЄ перейдуть до "субстантивних переговорів", йдеться в заяві.

Нагадаємо, вранці 27 вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. У міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського боку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську Республіку з боку Азербайджану.