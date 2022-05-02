Вірменія - країна в Закавказзі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вірменія".

Вірменія є парламентською респубікою. Столиця Вірменії - Єреван. Кількість населення Вірменії - близько 3 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.