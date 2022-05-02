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Вірменія

Вірменія - країна в Закавказзі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вірменія".

Вірменія є парламентською респубікою. Столиця Вірменії - Єреван. Кількість населення Вірменії - близько 3 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Єревані затримано близько 200 опозиційних демонстрантів

У Єревані затримано близько 200 опозиційних демонстрантів 02.05.2022

Вірменська опозиція проводить цілодобові акції протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Люди виступають проти поступок у конфлікті навколо Нагірного Карабаху.
Вірменія: масові протести у Єревані, опозиція вимагає відставки прем'єра

Вірменія: масові протести у Єревані, опозиція вимагає відставки прем'єра 01.05.2022

Тисячі вірмен вийшли на мітинг опозиції у Єревані, щоб висловитися проти поступок на користь Азербайджану у конфлікті навколо Нагірного Карабаху. Демонстранти вимагають відставки прем'єра Пашиняна.
У ЄС повідомили про підготовку Баку та Єреваном мирного договору

У ЄС повідомили про підготовку Баку та Єреваном мирного договору 07.04.2022

За підсумками зустрічі з Ільхамом Алієвим і Ніколом Пашиняном президент Євроради повідомив про домовленості щодо подолання напруги та заходи щодо зміцнення довіри і мирного співіснування Азербайджану та Вірменії.
Баку і Москва обмінюються звинуваченнями щодо Карабаху

Баку і Москва обмінюються звинуваченнями щодо Карабаху 27.03.2022

Міністерство оборони Азербайджану відкинуло твердження Міноборони РФ про те, що азербайджанські сили увійшли до зони відповідальності російських миротворців у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці.
Вірменія та Казахстан не планують визнавати незалежність ЛДНР

Вірменія та Казахстан не планують визнавати незалежність "ЛДНР" 23.02.2022

Представники міністерств закордонних справ Вірменії та Казахстану заявили, що їхні країни не збираються визнавати незалежність самопроголошених "республік" на сході України.
Президент Вірменії подав у відставку

Президент Вірменії подав у відставку 23.01.2022

Рішення про відставку Армен Саркісян пов'язав із тим, що президент Вірменії не має можливості впливати на політику країни.
Туреччина та Вірменія обговорили у Москві шляхи нормалізації відносин

Туреччина та Вірменія обговорили у Москві шляхи нормалізації відносин 14.01.2022

Спецпредставники Туреччини та Вірменії продовжать переговори без попередніх умов. Відносини між двома країнами затьмарені цілою низкою конфліктів - від геноциду вірмен до війни в Карабаху.
Киргизстан не зміг відправити солдатів до Казахстану

Киргизстан не зміг відправити солдатів до Казахстану 06.01.2022

Інші країни ОДКБ заявили про готовність направити своїх військових, а російські загони вже прибули в Казахстан.

Російські військові у Казахстані (06.01.2022) 06.01.2022

Росія перекинула до Казахстану "миротворчі" сили, які нібито охоронятимуть важливі державні та військові об'єкти та допомагатимуть правоохоронцям країни. Окрім РФ, своїх військових мають відправити й інші країни Організації договору про колективну безпеку: Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.
Росія відправила десантників до Казахстану у складі миротворців ОДКБ

Росія відправила десантників до Казахстану у складі "миротворців" ОДКБ 06.01.2022

Організація договору колективної безпеки, зокрема Росія, спрямувала "миротворчі" сили до Казахстану, які "вже розпочали виконання поставлених завдань".
Нагірний Карабах: Азербайджан передав Вірменії 10 військовополонених

Нагірний Карабах: Азербайджан передав Вірменії 10 військовополонених 19.12.2021

За посередництва Євросоюзу Азербайджан звільнив 10 вірменських військових, затриманих у листопаді цього року. У ЄС назвали це важливим жестом у вирішенні гуманітарних питань.
Туреччина і Вірменія готові розпочати переговори щодо нормалізації стосунків

Туреччина і Вірменія готові розпочати переговори щодо нормалізації стосунків 14.12.2021

В рамках врегулювання двосторонніх відносин Вірменія і Туреччина призначать спецпредставників для діалогу та поновлять чартерне авіасполучення.
Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного в обстрілах

Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного в обстрілах 09.12.2021

Про стрілянину на кордоні повідомляють оборонні відомства Азербайджану та Вірменії. Раніше суд ООН зобов'язав Баку та Єреван вжити всіх заходів, щоб уникнути ескалації конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

Вірменія та Азербайджан домовились про перемир'я

Вірменія та Азербайджан домовились про перемир'я 16.11.2021

Чергове кількаденне загострення на кордоні Вірменії і Азербайджану припинилося. За даними міноборони РФ, бойові сутички армій двох країн більше не ведуться.
Пашинян знову став прем'єр-міністром Вірменії

Пашинян знову став прем'єр-міністром Вірменії 02.08.2021

Уряд Вірменії має бути сформовано упродовж 15 днів після призначення Нікола Пашиняна прем'єром країни.
Вірменія та Азербайджан повідомляють про стрілянину на кордоні

Вірменія та Азербайджан повідомляють про стрілянину на кордоні 28.07.2021

Локальні бої ідуть на північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, заявив Єреван. Сторони звинуватили одна одну в провокаціях.
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