У Карабаху склали зброю: що тепер буде у Вірменії?

Вірменська опозиція звинувачує у здачі Нагірного Карабаху Азербайджану прем'єра Нікола Пашиняна і вимагає його відставки. Влада в акціях протесту вбачає "зовнішній слід". Про ситуацію в Єревані - DW.

Завершення бойових дії в Карабасі спровокувало політичну кризу у Вірменії. У середу, 20 вересня, "влада" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" ("НКР") заявила про досягнення домовленості про повне припинення вогню в регіоні з 13:00 за місцевим часом. "Антитерористична операція" військових Азербайджану тривала лише добу.

У межах угоди, досягнутої за посередництва російських миротворців, вірменських військовослужбовців, які залишилися, виведуть із зони розгортання миротворчого контингенту РФ, а формування "армії оборони Нагірного Карабаху" розформують і повністю роззброять, важку військову техніку та озброєння виведуть із території Карабаху.

Місто Степанакерт у Нагірному Карабасі після обстрілів азербайджанськими військовими, 19 вересня 2023 року Фото: TAR-TASS/IMAGO

Повідомлення про те, що так звана влада "НКР" припинила опір і пішла на зазначені умови, а розформування карабаської армії було основною вимогою Азербайджану, у Вірменії викликало суперечливу реакцію.Опозиція організувала мітинг біля будівлі уряду, вимагаючи негайної відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, якого звинуватила у "зраді". Влада і прихильники прем'єра пообіцяли жорстко припиняти всі спроби перевороту і заявили, що вбачають у протестах "зовнішній слід".

"Такими темпами ми скоро будемо втрачати і території Вірменії"

Жителі Єревана і прилеглих громад, розчаровані позицією прем'єра Пашиняна, який вирішив не втручатися в бойові дії в Нагірному Карабасі, з вечора середи почали збиратися біля будівлі уряду. У тому, що Нагірний Карабах вимушено припинив опір, вони звинувачують винятково Пашиняна і вимагають його відставки.

"За п'ять років правління Нікола Пашиняна ми втратили Арцах (вірменська назва Нагірного Карабаху. - Ред.) і поставили під питання безпеку самої Вірменії. Неприйнятно, щоб він далі керував країною. Такими темпами ми скоро втрачатимемо і території Вірменії", - висловив у розмові з DW загальну думку один з учасників акції протесту, який назвався Суреном.

Опозиція називає Пашиняна "загрозою" для Вірменії

Колишній депутат парламенту, лідер опозиційного блоку "Мати Вірменія" Андранік Теванян вважає недопустимим подальше правління Нікола Пашиняна після, за його висловом, "здачі Арцаха" - регіону, через який Вірменія та Азербайджан конфліктують вже понад 30 років.

"Ми ще вчора вимагали, щоб Пашинян відмовився від визнання територіальної цілісності Азербайджану, включно з територією Нагірного Карабаху, про що він заявив після зустрічі в Празі в жовтні 2022 року, що призвело до цих сумних наслідків. Однак зараз, після того як його дії призвели до здачі Арцаха, це вже неактуально. Він просто має піти у відставку", - заявив в інтерв'ю DW Теванян.

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Для нього відставка прем'єра Пашиняна важлива насамперед для забезпечення безпеки Вірменії. Теванян, який з 19 вересня виступає на мітингах опозиції в центрі Єревана, вважає Пашиняна "головною загрозою для Вірменії". Нам потрібно повністю переглянути політику Нікола Пашиняна, підкреслив лідер блоку "Мати Вірменія".

"Спроби перевороту будуть припинені найсуворішим чином"

У команді прем'єра з Теваняном категорично не згодні. Прихильники Нікола Пашиняна називають антиурядові акції інспірованими "зовнішніми центрами" і обіцяють їх жорстко припиняти. Такою думкою, зокрема, на своїй сторінці у Facebook поділився заступник мера Єревана Тигран Авінян, близький соратник Пашиняна.

"Незалежність і суверенітет Республіки Вірменія для нас не підлягають обговоренню, і спроби насильницького перевороту, які здійснюють паралельно з напруженістю на військовому фронті, буде припинено найсуворішим чином", - пообіцяв Авінян ще ввечері 19 вересня.

Представники вірменської влади кажуть, що спроби перевороту буде припинено найсуворішим чином Фото: Karen MINASYAN/AFP

Азербайджан разом із Росією проти Пашиняна?

Лідер партії "В ім'я республіки" Арман Бабаджанян вважає цілком вірогідною дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації у Вірменії аж до відставки прем'єр-міністра, якщо до цього докладуть руки "Росія і Азербайджан".

Він висуває таку версію подальшого розвитку подій. "Якщо за допомогою акцій протесту людям, які вимагають відставки Нікола Пашиняна, не вдасться досягти цієї мети, буде задіяно другий сценарій. Цілком можливо, що Азербайджан з подачі Росії розпочне бойові дії проти Вірменії, і в цьому випадку, думаю, зміна влади у Вірменії стане більш імовірною", - сказав у розмові з DW Бабаджанян, який не поділяє вимогу опозиції щодо відставки Пашиняна, розглядаючи її як пряму загрозу суверенітету Вірменії.

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Зі свого боку, єреванський політичний аналітик Армен Багдасарян вважає, що шанси Нікола Пашиняна утриматися при владі залишаються високими доти, доки і якщо не відбудеться евакуація вірменського населення з Нагірного Карабаху.

"Тільки в разі евакуації 120 тисяч населення з Арцаха до Вірменії в країні може піднятися потужна протестна хвиля, яка здатна призвести до зміни влади. Поки ці процеси не стали настільки трагічними, думаю, що ймовірність такого сценарію невисока", - зазначив Багдасарян DW. Ба більше, на його думку, опозиція, яка вимагає відставки Пашиняна, лише фіксує драматичність ситуації, не пропонуючи альтернативного плану дій: "З цим порядком денним домогтися зміни влади практично неможливо".