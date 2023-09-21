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В Азербайджані стартували переговори з вірменами Карабаху

Віолетта Чайковська | Олександра Іванова
21 вересня 2023 р.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету. В Євласі почалися преговори з етнічними вірменами Нагірного Карабаху.

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Євлах: стартували переговори вірмен Нагірного Карабаху з Азербайджаном, 21 вересня 2023 року
ЄвлахФото: REUTERS

Делегація, що представляє етнічних вірмен Нагірного Карабаху, прибула в четвер, 21 вересня, до міста Євлах в Азербайджані для переговорів про інтеграцію регіону в рамках угоди про припинення вогню. Фото опублікувало державне азербайджанське інформаційне агентство "Азертадж".

Переговори проходять за круглим столом.

Нагірний Карабах - регіон, населений переважно вірменами, - "проголосив незалежність" від Азербайджану після розпаду СРСР. Його самостійність не визнає жодна країна.

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Алієв: Азербайджан відновив суверенітет

19 вересня Азербайджан оголосив проведення "антитерористичної операції" в Карабасі з метою "відновлення конституційного ладу". Рішення мотивували тим, що збройні сили Вірменії в регіоні начебто систематично обстрілюють позиції азербайджанської армії та нарощують бойову міць.

Вірменія заперечує наявність її військових у Карабасі. За її твердженням, внаслідок кількагодинних атак з боку Азербайджану з використанням ракет, артилерії та дронів, у Карабасі загинули понад 30 осіб, ще більше 200 дістали поранення, зокрема цивільні.

20 вересня "влада" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" заявила про досягнення домовленості щодо повного припинення вогню: вірменських військових, які залишилися, відкличуть, місцеві збройні формування розформують та роззброять, а всю важку військову техніку та озброєння виведуть.

В Євласі домовились обговорювати питання "про реінтеграцію, забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху в межах конституції Азербайджану".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у телезверненні до народу зазначив, що "Вірменія несподівано проявила політичну компетентність" і "Азербайджан відновив свій суверенітет". 

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