Протести через Карабах: у Вірменії постраждали понад 30 осіб

Щонайменше 34 особи, зокрема 16 представників поліції, постраждали під час протестів у Єревані. Частина людей вимагала захистити Нагірний Карабах від Азербайджану в Пашиняна, інша - в Росії.

На протестах у Вірменії через військові дії Азербайджану в Нагірному Карабасі 19 вересня постраждали щонайменше 34 людини, зокрема 16 поліцейських, повідомило вірменське міністерство охорони здоров'я. Одного пораненого довелося прооперувати.

Учасники протестів вимагали від влади втрутитися в ситуацію та захистити вірменське населення Карабаху. Акції біля будівлі уряду в Єревані, вилилися в сутички демонстрантів з правоохоронцями. Протестувальники закидали поліцію пляшками та кричали, що прем'єр-міністр Нікол Пашинян - "зрадник". Силовики застосували світлошумові гранати.

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У Єревані заблокували посольство РФ

Ще одна акція відбулася біля посольства Росії. Присутні вимагали, щоб російські "миротворці", дислоковані в Карабасі, захистили жителів регіону.

Демонстранти заблокували посольство, через що його працівники не могли покинути будівлю, але до вечора протестувальники розійшлись.

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Азербайджанська АТО в Нагірному Карабасі

Міністерство оборони Азербайджану вдень 19 вересня заявило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Карабасі. Рішення мотивували необхідністю "припинення широкомасштабних провокацій, роззброєння і виведення формувань збройних сил Вірменії з територій Азербайджану" та "нейтралізації" військової інфраструктури.

Пашинян заявив, що "деякі внутрішні та зовнішні сили намагаються втягнути Вірменію у війну". За його словами, вірменських військових у Карабасі немає. Він звинуватив Азербайджан в "етнічній чистці".

Нагірний Карабах - регіон, населений переважно вірменами, - "проголосив незалежність" від Азербайджану після розпаду СРСР. Його незалежність не визнає жодна країна.

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