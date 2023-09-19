Загострення у Карабасі: ЄС закликає Баку припинити наступ

У Брюсселі засудили і закликали негайно припинити воєнні дії, які у вівторок Азербайджан розпочав у Нагірному Карабасі. До припинення вогню і дипломатії Баку також закликали у Парижі, Вашингтоні і Москві.

Вищі посадовці Європейського Союзу закликали владу Азербайджану припинити "антитерористичні заходи локального характеру" у Нагірному Карабасі, про початок яких влада країни оголосила у вівторок, 19 вересня.

"Воєнні дії Азербайджану повинні бути негайно припинені, щоб забезпечити справжній діалог між Баку і карабаськими вірменами", - написав у соцмережі X президент Європейської Ради Шарль Мішель.

З подібним закликом виступив і верховний представник ЄС з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель. Він наполягає: необхідно терміново повернутися до діалогу.

"Європейський Союз засуджує військову ескалацію вздовж лінії зіткнення та в інших місцях Карабаху. ЄС шкодує про жертви ескалації. Ми закликаємо до негайного припинення бойових дій, а також до того, щоб Азербайджан припинив поточні військові дії", - наголосив Боррель у заяві.

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Франція закликає провести Радбез ООН

Засудили військову операцію Азербайджану і в Парижі. Міністерство закордонних справ Франції заявило, що агресію не можуть виправдати "жодні підстави", і закликало негайного скликати засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації у Карабасі, пише Reuters.

Також у Парижі повідомили, що разом із партнерами працюють над "рішучою відповіддю" на цей "неприйнятний наступ".

У Державному департаменті США також повідомили, що долучилися до дипломатичних переговорів щодо загострення між Вірменією та Азербайджаном. За словами американського високопосадовця, державний секретар США Ентоні Блінкен, ймовірно, втрутиться у ситуацію.

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Москва "стурбована"

Своєю чергою у російському МЗС заявили, що "стривожені різкою ескалацією ситуації в Нагірному Карабаху", пише "Інтерфакс".

"Російська сторона наполегливо закликає конфліктуючі сторони зупинити кровопролиття, негайно припинити воєнні дії та повернутися на шлях політико-дипломатичного врегулювання", - сказала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, Москва наразі "здійснює контакти з цього питання", у тому числі з Азербайджаном. Захарова також спростувала інформацію щодо того, що азербайджанська сторона завчасно попередила російських миротворців про заплановану "антитерористичну операцію".

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Загострення у Карабасі

У вівторок о 12:22 за київським часом міністерство оборони Азербайджану заявило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабасі. Баку звинуватило збройні сили Вірменії у тому, що вони останніми місяцями нібито систематично обстрілювали позиції азербайджанської армії в регіоні, мінували території, облаштовували бойові позиції та загалом "нарощували бойову міць".

Відтоді азербайджанське оборонне відомство випустило декілька повідомлень, у яких, зокрема, стверджує, що збройні сили країни знищили "довготермінові вогневі точки та об'єкти військового призначення формувань збройних сил Вірменії" у Карабасі, а також вірменську станцію радіолокації (РЛС) P-18,"на території Азербайджану, де тимчасово розміщений російський миротворчий контингент".

Вірменське оборонне відомство спростовує твердження Азербайджану, і наголошує, що у Нагірному Карабасі немає військових підрозділів Вірменії.

Також в Баку повідомили, що начальник генерального штабу армії Азербайджану Керім Велієв провів телефоні перемовини з начальником генштабу Збройних сил Туреччини і обговорив з ним "антитерористичну операцію" у Карабасі. "Особливо зазначалося, що Туреччина, як і завжди, поряд з Азербайджаном", - стверджується в повідомленні міноборони Азербайджану.