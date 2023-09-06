  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаСвіт

Росію збентежили спільні навчаннями Вірменії та США

Олена Перепадя
6 вересня 2023 р.

Намір Вірменії провести спільні навчання з військовими США викликає настороженість у Кремлі, заявив речник Путіна Пєсков.

https://p.dw.com/p/4W0v4
Прапор Вірменії
Прапор ВірменіїФото: AP

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про "настороженість" Москви через оголошені раніше плани Єревана провести на території Вірменії спільні військові навчання зі США. "Це викликає настороженість, такі новини, особливо в нинішній ситуації. Ми будемо глибоко аналізувати ці новини", - цитує Пєскова у середу, 6 вересня, інформагенція "Інтерфакс".

Раніше цього дня міністерство оборони Вірменії повідомило, що вірмено-американські спільні військові навчання відбудуться на території Вірменії з 11 вересня. "У рамках підготовки до участі в міжнародних миротворчих місіях з 11 до 20 вересня у Вірменії на базі навчального центру миротворчої бригади міноборони Вірменії "Зар" відбудуться спільні вірмено-американські військові навчання "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)", - заявили в пресслужбі міноборони Вірменії.

Зазначається, що навчання передбачають операції зі стабілізації між конфліктуючими сторонами під час виконання миротворчих завдань. "Мета навчань - підвищення рівня взаємодії підрозділу, що бере участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом в управлінській і тактичній комунікації, а також підвищення готовності вірменського підрозділу до планових оцінок "Концепції оперативного потенціалу" програми НАТО "Партнерство заради миру", - повідомили в міноборони.

Читайте також: У США розпочалися мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном

Пашинян: Росія самоусунулася від розв'язання вірмено-азербайджанського конфлікту 

Напередодні представник Кремля заявив про незгоду з тезою прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про те, що Росія нібито самоусунулася від розв'язання вірмено-азербайджанського конфлікту й узагалі має намір добровільно виходити з цього регіону.

Ідеться про слова Пашиняна про те, що РФ звинувачує західні країни у підштовхуванні уряду Вірменії "до вжиття заходів, спрямованих на витіснення Росії" з регіону. "Навпаки, ми бачимо, що Росія сама йде з регіону через ті кроки, які вона робить чи не робить. З яких причин це відбувається? Ми не знаємо. Ми можемо мати свої спостереження з цього приводу, але я не можу щось стверджувати", - заявив Пашинян 2 вересня в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

Читайте також: Заяви прем'єра Вірменії. Чи запанує мир у Нагірному Карабаху?

Нагадаємо, у січні цього року Пашинян заявив, що Вірменія вважає недоцільним проведення навчань в рамках Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) на території країни 2023 року. Про відповідне рішення Єреван, за словами Пашиняна, повідомив штаб ОДКБ, до якої, крім РФ та Вірменії входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджтикистан та Узбекистан. 

Російські миротворці в Нагірному Карабаху: перемога Путіна? (12.11.2020)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Внаслідок обстрілу Костянтинівки щонаймеше 16 загиблих

Обстріл Росією ринку у Костянтинівці: щонайменше 16 загиблих

Конфлікти6 вересня 2023 р.
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Попри повернення обов'язкового е-декларування в Україні той, хто сподівався на відновлення прозорості в питанні статків держслужбовців, буде розчарований

Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями

Е-декларування в Україні відновили, але з обмеженнями

Корупція5 вересня 2023 р.
Президенти Туреччини й Росії Ердоган і Путін на переговорах у Сочі, 4 вересня 2023 року

Німецькі ЗМІ - про провал переговорів щодо "зернової угоди"

Німецькі ЗМІ - про провал переговорів щодо "зернової угоди"

Політика5 вересня 2023 р.
Виставка у фойє університету імені Гумбольдта

Фотовиставка "Воєнні злочини Росії" приїхала до Берліна

Фотовиставка "Воєнні злочини Росії" приїхала до Берліна

Конфлікти5 вересня 2023 р.
external

Нові заколоти в Росії: експерти про те, чи це можливо

Нові заколоти в Росії: експерти про те, чи це можливо

Конфлікти5 вересня 2023 р.05:20 хв.
external

У Берліні відкрили виставку про воєнні злочини Росії

У Берліні відкрили виставку про воєнні злочини Росії

Конфлікти5 вересня 2023 р.03:59 хв.
огляд преси

ЗМІ про відставку Резнікова і боротьбу з корупцією

ЗМІ про відставку Резнікова і боротьбу з корупцією

Конфлікти5 вересня 2023 р.
На головну сторінку