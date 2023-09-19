Азербайджан розпочав "АТО" в Нагірному Карабасі

У Баку заявили про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабасі, звинувативши Вірменію в систематичних атаках на азербайджанських військових.

Міністерство оборони Азербайджану заявило о 13:22 за місцевим часом (12:22 за українським) у вівторок, 19 вересня, про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабасі.

У повідомленні міноборони йдеться, що збройні сили Вірменії останніми місяцями систематично обстрілювали позиції азербайджанської армії в регіоні, мінували території, облаштовували бойові позиції та загалом "нарощували бойову міць". Рішення про початок "антитерористичних заходів" мотивували необхідністю "припинення широкомасштабних провокацій, роззброєння і виведення формувань збройних сил Вірменії з територій Азербайджану" та "нейтралізації" військової інфраструктури.

Офіційний Баку стверджує, що "застосуванням високоточної зброї виводить з ладу виключно легітимні військові цілі та військову інфраструктуру". Там також кажуть, що поінформували про операцію російський "миротворчий контингент" у Нагірному Карабасі.

Читайте також: Вірменія визнає Нагірний Карабах за Азербайджаном - Пашинян

У міноборони Вірменії повідомили, що станом на 14:00 за місцевим часом ситуація була "відносно стабільною".

У Росії заявили, що "глибоко стурбовані" різкою ескалацією ситуації. Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова закликала сторони зупинити кровопролиття та повернутися до дипломатичного врегулювання. При цьому вона додала, що "російські миротворці" продовжують виконувати свої функції в Карабасі.

Читайте також: Пашинян: Одного разу можемо прокинутись без Росії