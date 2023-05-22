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Єреван визнає Нагірний Карабах за Азербайджаном - Пашинян
Степанакерт (архівне фото)Фото: DAVIT GHAHRAMANYAN/AFP
ПолітикаВірменія

Єреван визнає Нагірний Карабах за Азербайджаном - Пашинян

Валерій Сааков
4 год. тому

В обмін на захист прав і безпеку вірмен Нагірного Карабаху Вірменія готова визнати цей анклав територією Азербайджану, запевнив прем'єр Вірменії Нікол Пашинян.

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що визнана Вірменією територія Азербайджану площею 86 600 кілометрів квадратних включає і Нагірний Карабах. Відповідну заяву Пашинян зробив у понеділок, 22 травня, під час пресконференції в Єревані.

"Територія в 86 600 квадратних кілометрів включає також Нагірний Карабах", - сказав Пашинян, цитує "Інтерфакс". За його словами, "важливо зафіксувати, що Єреван заявляє про те, що питання прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху мають бути обговорені у форматі переговорів Баку-Степанакерт".

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Він також підкреслив, що території Вірменії та Азербайджану в 29,8 та 86,6 тисячі квадратних кілометрів відповідно включають також і анклави. "Це стосується й Арцвашена (вірменський анклав в Азербайджані. - Ред.). Це політична позиція. Правовий бік ще має бути розглянутий і обговорений. Є два варіанти - або ці анклави залишаються так, як є, або повернення під суверенітет країн на де-юре підставах", - сказав Пашинян.

Єреван і Баку опрацьовують мирну угоду

Також Пашинян наголосив, що визнання Вірменією та Азербайджаном територіальної цілісності одне одного є важливим кроком для приведення в остаточний вигляд тексту мирної угоди між країнами.

"14 травня на зустрічі в Брюсселі (глав Вірменії, Азербайджану та голови Євроради. - Ред.) ми зафіксували, що Азербайджан визнає територію Вірменії в 29,8 тисячі квадратних кілометрів, а Вірменія - територію Азербайджану в 86,6 тисячі квадратних кілометрів. Вважаю це важливим кроком для встановлення стабільності та миру в регіоні, для приведення в остаточний вигляд тексту мирної угоди та делімітації кордонів", - сказав Пашинян на засіданні уряду в минулий четвер, 18 травня.

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За його словами, наступним кроком має стати ідентифікація та узгодження конкретних основ для делімітації кордонів, що мають юридичну силу. "Крім того, процес діалогу між Баку і Степанакертом у співпраці з міжнародною спільнотою має істотне значення для реального, всеосяжного врегулювання відносин з Азербайджаном і встановлення довгострокового миру в регіоні. Це прискорить підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном", - зазначив Пашинян. Крім того, прем'єр-міністр Вірменії заявив про необхідність демілітаризації прикордонної лінії з Азербайджаном.

Нагадаємо, раніше в понеділок Пашинян не виключив вихід Вірменії з ОДКБ.

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