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Нікол Пашинян

Тема

Нікол Пашинян - вірменський політик, прем'єр-міністр Вірменії.

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Новини

2 лютого 2024 р.

Пашинян: Вірменія більше не може покладатися на Росію

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Що буде з вірменами, які втекли з Нагірного Карабаху

Що буде з вірменами, які втекли з Нагірного Карабаху

Чому китайських інвесторів звинувачують у забрудненні? Хто перешкоджає танцям живота? Як шведи із самотністю борються?
Суспільство4 грудня 2023 р.25:50 хв.
Засідання Європарламенту, архівне фото

Як Європарламент хоче покарати Баку за дії в Карабасі

Як Європарламент хоче покарати Баку за дії в Карабасі

Європарламент ухвалив резолюцію, яка передбачає введення санкцій проти Азербайджану за атаку на Нагірний Карабах.
Конфлікти5 жовтня 2023 р.
Акція протесту в Єревані: противники прем'єра Пашиняна вимагають його відставки, 19 вересня 2023 року

У Карабаху склали зброю: що тепер буде у Вірменії?

У Карабаху склали зброю: що тепер буде у Вірменії?

Вірменська опозиція звинувачує у здачі Карабаху Пашиняна і вимагає його відставки. Про ситуацію в Єревані - DW.
Політика21 вересня 2023 р.
Степанакерт, 20 вересня 2023 року

Що буде з Нагірним Карабахом після припинення вогню?

Що буде з Нагірним Карабахом після припинення вогню?

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Капітуляція Карабаху - кінець війни чи початок нової?

Капітуляція Карабаху - кінець війни чи початок нової?

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном може спалахнути знову, вважає Іван Преображенський.
Російський політолог Іван Преображенський
Іван Преображенський
Гостьовий коментар
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Заяви Пашиняна. Чи запанує мир у Нагірному Карабаху?

Заяви Пашиняна. Чи запанує мир у Нагірному Карабаху?

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність Єревану визнати Нагірний Карабах територією Азербайджану.
Політика23 травня 2023 р.
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