You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Реклама
Нікол Пашинян
Тема
Нікол Пашинян - вірменський політик, прем'єр-міністр Вірменії.
Пропустити розділ Новини
Новини
02.02.2024
2 лютого 2024 р.
Пашинян: Вірменія більше не може покладатися на Росію
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Що буде з вірменами, які втекли з Нагірного Карабаху
Що буде з вірменами, які втекли з Нагірного Карабаху
Чому китайських інвесторів звинувачують у забрудненні? Хто перешкоджає танцям живота? Як шведи із самотністю борються?
Суспільство
04.12.2023
4 грудня 2023 р.
25:50 хв.
Як Європарламент хоче покарати Баку за дії в Карабасі
Як Європарламент хоче покарати Баку за дії в Карабасі
Європарламент ухвалив резолюцію, яка передбачає введення санкцій проти Азербайджану за атаку на Нагірний Карабах.
Конфлікти
05.10.2023
5 жовтня 2023 р.
У Карабаху склали зброю: що тепер буде у Вірменії?
У Карабаху склали зброю: що тепер буде у Вірменії?
Вірменська опозиція звинувачує у здачі Карабаху Пашиняна і вимагає його відставки. Про ситуацію в Єревані - DW.
Політика
21.09.2023
21 вересня 2023 р.
Що буде з Нагірним Карабахом після припинення вогню?
Що буде з Нагірним Карабахом після припинення вогню?
Історія невизнаного Нагірного Карабаху закінчується, вважають опитані експерти DW. Але вони бачать ризик нової війни.
Конфлікти
21.09.2023
21 вересня 2023 р.
Капітуляція Карабаху - кінець війни чи початок нової?
Капітуляція Карабаху - кінець війни чи початок нової?
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном може спалахнути знову, вважає Іван Преображенський.
Іван Преображенський
Гостьовий коментар
Конфлікти
21.09.2023
21 вересня 2023 р.
Заяви Пашиняна. Чи запанує мир у Нагірному Карабаху?
Заяви Пашиняна. Чи запанує мир у Нагірному Карабаху?
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність Єревану визнати Нагірний Карабах територією Азербайджану.
Політика
23.05.2023
23 травня 2023 р.
Показати більше
Реклама