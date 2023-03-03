Конфлікт у Нагірному Карабаху: Шольц хоче розширити місію ЄС

ФРН готова відправити більше спостерігачів до прикордонних районів Вірменії в рамках місії ЄС, повідомив Олаф Шольц після переговорів з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном у Берліні.

Німеччина підтримує подальший розвиток місії Європейського Союзу у прикордонних районах Вірменії, яка опікується питаннями стабілізації ситуації в зоні карабахського конфлікту. ФРН готова спрямувати до регіону більше спостерігачів, заявив канцлер країни Олаф Шольц (Olaf Scholz) у четвер, 2 березня.

На спільній пресконференції з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у Берліні Шольц висловив занепокоєння нестабільністю в Нагірному Карабасі і "вкрай гнітючою" гуманітарною ситуацією. Канцлер ФРН закликав знайти "життєздатне рішення" для врегулювання конфлікту на основі дотримання принципу територіальної цілісності двох країн та права на самовизначення мешканців Нагірного Карабаху.

При цьому Шольц наголосив, що "дуже пишається" місією ЄС зі спостереження за лінією розмежування в регіоні, яку очолює офіцер федеральної поліції Німеччини.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

Багаторічний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах неодноразово переростав у повноцінні бойові дії. У ході чергового загострення у вересні 2022 року з обох сторін було вбито щонайменше 286 осіб. Незабаром після цього Баку та Єреван уклали за посередництва США перемир'я, що поклало край найважчим збройним зіткненням з 2020 року, коли Баку та Єреван протягом шести тижнів вели справжню війну. Тоді загинуло понад 6500 людей, а самопроголошена Нагірно-Карабахська республіка (НКР) втратила значну частину території, яку контролювала після розпаду СРСР.

У грудні 2022 року люди з азербайджанськими прапорами, які називали себе "екоактивістами", блокували Лачинський коридор - єдиний шлях до Вірменії, що залишився під контролем НКР. У результаті в Нагірному Карабаху почалася гуманітарна криза: населення зіткнулося з гострою нестачею продовольства, медикаментів та інших товарів першої потреби. Вірменія наприкінці січня звернулася до Міжнародного суду ООН у Гаазі, домагаючись від Азербайджану зняття блокади - і виграла позов.

18 лютого Пашинян вперше з жовтня 2022 року провів переговори із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена. Вірменський прем'єр підтвердив готовність Єревана до підписання мирної угоди. Алієв у свою чергу повідомив, що Баку вивчає нові пропозиції щодо Нагірного Карабаху.

Місія ЄС у прикордонних районах Вірменії

Дворічна цивільна місія ЄС у Вірменії (EUMA) розпочала роботу 20 лютого. Загальна чисельність її виключно цивільного персоналу близько 100 осіб, включаючи приблизно 50 неозброєних спостерігачів.

Місія розрахована на два роки і має на меті сприяти стабільності у прикордонних районах Вірменії, зміцнювати довіру та безпеку у регіонах, що постраждали від карабахського конфлікту, а також сприяти нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.

Місія діє виключно на вірменській території. Функції командувача цивільними операціями поклали на директора відділу цивільного планування зовнішньополітичної служби ЄС Стефано Томата, а головою місії було призначено Маркуса Ріттера (Markus Ritter), колишнього начальника німецького Федерального управління поліції в Штутгарті.

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