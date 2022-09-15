Перемир'я з Азербайджаном: у Вірменії пройшли протести

Вірмени побоюються що Пашинян може відмовитися від претензій на Нагірний Крабах.

Вірменія та Азербайджан досягли домовленості про перемир'я, повідомив у ніч на четвер, 15 вересня, секретар вірменської Ради безпеки Армен Григорян. Проте, за його словами, жодного документа чи угоди, яка готується до підписання, не існує.

"Завдяки залученості міжнародної спільноти, вдалося досягти домовленості про перемир'я з 20:00 (19:00 за київським часом) 14 вересня. Сподіваємося, що Азербайджан дотримуватиметься цієї домовленості", - сказав він в ефірі громадського телебачення.

В свою чергу міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов заявив, що його країна "в односторонньому порядку" запропонувала Вірменії гуманітарне припинення вогню, повідомило азербайджанське МЗС 14 вересня.

На ранок четверга обидві країни заявили, що за ніч "пригод" на кордоні не було.

Протести у Єревані з вимогою відставки Пашиняна

Увечері 14 вересня кілька тисяч людей перекрили центральний проспект Баграмяна в Єревані, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Приводом для протестів стала його заява про готовність підписати з Азербайджаном документ, який може викликати критику багатьох громадян Вірменії. За даними ЗМІ, багато хто сприйняв ці слова як відмову від претензій на самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку.

Пізніше Пашинян заявив у Facebook, що не збирається підписувати жодних документів: "Дорогі співвітчизники, закликаю, прошу не піддаватися маніпуляціям. Жодного документа не підписувалося і до підписання не готується. Це інформаційна диверсія, яка спрямовується недружніми зовнішніми силами з метою зломити імунітет країни". Служба національної безпеки Вірменії заявила, що слова прем'єра були спотворені та "маніпулятивно представлені різними ЗМІ".

Це були вже не перші протести з вимогою відставки Пашиняна в цьому році.

Нове загострення на кордоні Вірменії та Азербайджану

Конфлікт Вірменії та Азербайджану знову загострився в ніч на 13 вересня. За версією вірменського міністерства оборони, Азербайджан розпочав обстріл у напрямку прикордонних населених пунктів. У Баку в свою чергу звинуватили Єреван у "масштабній диверсії" на кордоні. "В результаті вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам стався бій", - зазначили в азербайджанському міноборони.

За словами Пашиняна, внаслідок зіткнень на кордоні за два дні загинули понад 100 вірменських військових. Зі свого боку Азербайджан заявив про 50 жертв серед своїх військових.

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