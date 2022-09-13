Баку та Єреван звинуватили один одного в обстрілах

Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі прикордонних районів. У Баку заявили, що відповіли на диверсію з боку Єревана. Обидві сторони визнали втрати. Вірменія звернеться до ОДКБ і Ради безпеки ООН.

Міністерство оборони Вірменії в ніч на вівторок, 13 вересня, повідомило, що збройні сили Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл у напрямку низки прикордонних вірменських населених пунктів. Своєю чергою влада Азербайджану звинуватила Єреван у "масштабній диверсії" на кордоні.

Втрати з обох сторін

У міністерстві оборони Вірменії заявили: "13 вересня о 00.05 підрозділи азербайджанських збройних сил відкрили інтенсивний вогонь у напрямку населених пунктів Горіс, Сотк і Джермук з використанням артилерії та великокаліберної вогнепальної зброї. Обстрілювалися позиції вірменських збройних сил". За твердженням вірменського оборонного відомтсва, в результаті "масштабної провокації з боку Азербайджану" почалася перестрілка.

Тим часом у Баку кажуть, що вночі "диверсійні групи збройних сил Вірменії замінували райони та шляхи постачання між позиціями підрозділів азербайджанської армії". "В результаті вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам стався бій", - зазначили в міноборони Азербайджану, додавши, що серед особового складу є втрати.

Там заявили, що азербайджанські військові вживають "необхідних заходів, щоби заглушити вогневі точки збройних сил Вірменії та не допустити розширення масштабів військового конфлікту". За даними міноборони Азербайджану, вірменська сторона зазнала втрат серед особового складу та військової техніки. Єреван підтвердив втрати, не наводячи подробиць.

Вірменія звернулась до Путіна, ОДКБ і Радбезу ООН

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну та розповів про ситуацію на кордоні, назвавши дії Азербайджану "провокаційними", та наголосив на важливості "адекватної реакції міжнародної спільноти".

У свою чергу Рада безпеки Вірменії ухвалила рішення звернутися до Росії "з метою реалізації положень Договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу", а також до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) та Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй через ситуацію на кордоні з Азербайджаном.

США закликали до припинення вогню

У Державному департаменті США висловили глибоке занепокоєння щодо повідомлень про військове загострення на вірмено-азербайджанському кордоні та закликали сторони до негайного припинення бойових дій. Державний секретар США Ентоні Блінкен поговорив з Пашиняном, наголосив на недопустимості подальшого нагнітання обстановки та висловив готовність США докласти зусиль для стабілізації ситуації, повідомили у вірменському уряді.

Пашинян також провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, який, за даними вірменської сторони, наголосив на необхідності розрядити ситуацію.

Нагадаємо, що влітку 2020 року загострився конфлікт між Єреваном і Баку за Нагірний Карабах - регіон, населений переважно вірменами. Внаслідок цього Азербайджан повернув значну частину регіону під свій контроль. В 2021 році Вірменія та Азербайджан уклали угоду про перемир'я. На лінію розмежування були введені російські підрозділи, але напруженість у регіоні зберігається.

Нагірний Карабах "проголосив незалежність" від Азербайджану після розпаду СРСР. Його незалежність не визнає жодна країна. Переговорний процес, спрямований на пошук мирного вирішення конфлікту, ведеться під егідою Мінської групи Організації з безпеки та співробітництва в Європі, співголовами якої є Росія, Франція та США.

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