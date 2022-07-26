 США пропонують допомогу Вірменії та Азербайджану у врегулюванні конфлікту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2022

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Новини

США пропонують допомогу Вірменії та Азербайджану у врегулюванні конфлікту

Держсекретар США виразив готовність допомогти Азербайджану та Вірменії досягти довгострокового мирного врегулювання в регіоні Нагорного Карабаху та сприяти регіональним транспортним і комунікаційним зв'язкам.

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив "історичну можливість досягнення миру" в окремих телефонних розмовах із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном 25 липня, повідомив Держдепартамент США.

Блінкен привітав нещодавню зустріч міністрів закордонних справ Азербайджану та Вірменії у Тбілісі, закликав сторони до продовження діалогу та запропонував допомогу США у "сприянні регіональним транспортним і комунікаційним зв'язкам".

Держсекретар запевнив, що США підтримають "продуктивні" переговори між Баку та Єреваном за посередництва Європейського Союзу. Сполучені Штати, які з 1994 року є співголовою Мінської групи Організації з безпеки та співробітництва в Європі з мирного врегулювання Карабахського конфлікту, готові "допомогти Вірменії та Азербайджану знайти довгостроковий всеосяжний мир", наголошується в повідомленні.

Невизнана республіка

На території Нагорного Карабаху більшість населення історично складали вірмени, хоча сам регіон за часів СРСР відносився до Азербайджану. Відразу після розпаду СРСР 1991 року Нагірно-Карабаська республіка в односторонньому порядку проголосила незалежність від Азербайджану, але жодна країна не визнала її. У війні, що вибухнула після цього, в 1992-1994 роках з обох сторін загинули до 25-30 тисяч людей, а близько мільйона були змушені залишити свої домівки. 

Переговорний процес, спрямований на пошук мирного вирішення конфлікту, розпочали в 1992 році, він триває з того часу під егідою Мінської групи ОБСЄ, співголовами якої є Росія, Франція та США.

Загострення протистояння

Конфлікт між Єреваном та Баку за Нагірний Карабах загострився влітку 2020 року. З 27 вересня сторони перейшли до активних бойових дій, які стали найбільш масштабними з 1994 року. Внаслідок війни, яка тривала до 9 листопада, загинули 6,5 тисяч людей.

За посередництвом Росії Вірменія та Азербайджан уклали угоду про перемир'я, на лінію розмежування введені російські підрозділи, але напруженість у регіоні зберігається. Подекуди між сторонами відбуваються сутички, також лунають звинувачення на адресу Москви у невиконанні умов угоди. 

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