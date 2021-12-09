Баку і Москва обмінюються звинуваченнями щодо Карабаху

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Міністерство оборони Азербайджану відкинуло твердження Міноборони РФ про те, що азербайджанські сили увійшли до зони відповідальності російських миротворців у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці.
Міністерство оборони Азербайджану відкинуло твердження Міноборони Росії про те, що азербайджанські збройні сили увійшли до зони відповідальності російських миротворців у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці (НКР). У Баку цю заяву назвали "односторонньою і такою, що не відображає дійсності". Азербайджан повністю виконує пункти тристоронньої заяви лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії щодо невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР) від 9 листопада 2020 року, наголосили в азербайджанському військовому відомстві.
"Навпаки, з жалем констатуємо, що залишки вірменської армії та інші незаконні вірменські збройні формування досі не виведені з Карабахського регіону Азербайджану відповідно до пункту 4 цієї заяви. Отже, це Вірменія порушує пункти заяви", - заявило Міноборони Азербайджану.
Відомство також звернулося з проханням до Міноборони РФ забезпечити "повне виведення залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань" з території НКР.
26 березня влада НКР запровадила воєнний стан на території невизнаної республіки. У Міноборони Росії повідомили, що збройні сили Азербайджану увійшли до зони відповідальності російських миротворців у НКР і завдали чотири удари безпілотником по підрозділах збройних сил НКР у районі населеного пункту Фурух. Москва закликала Баку відвести війська з регіону.
Ситуація навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня 2020 року з початком активних бойових дій. 9 листопада було підписано тристоронню заяву лідерів Росії, Азербайджану та Вірменії Володимира Путіна, Ільхама Алієва та Нікола Пашиняна, внаслідок чого збройні дії в зоні конфлікту були повністю припинені. Заява передбачала, що азербайджанська та вірменська сторони зупинилися на зайнятих позиціях, низка районів перейшла під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення та Лачинського коридору дислокувався миротворчий контингент РФ.
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