Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного в обстрілах

Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах своїх позицій у районі кордону вночі 8 грудня, повідомляють оборонні відомствах двох країн.

Зокрема, за даними міноборони Азербайджану, через обстріл з боку Вірменії у напрямку Кельбаджарського району загинув військовослужбовець азербайджанської армії. Водночас міноборони Вірменії повідомило про відкриття вогню зі зброї різного калібру азербайджанською армією у східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону. З вірменської сторони постраждалих немає, повідомляє місцеве відомство.

Читайте також: Брюссель виділить на допомогу Єревану 2,6 мільярда євро

Вимога Міжнародного суду ООН

7 грудня Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов'язав Азербайджан і Вірменію запобігти розпалюванню расової ненависті і вжити всіх заходів, щоб уникнути ескалації конфлікту навколо Нагірного Карабаху. Така вимога була висунута під час розгляду позовів Баку та Єревана, які звинувачують одне одного у порушенні Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Так, Вірменія та Азербайджан зобов'язані дотримуватися міжнародних конвенцій, а також утримуватися від дій, які можуть посилити розбіжності або затягнути їх розгляд у суді ООН, або ускладнити врегулювання спору, заявили у суді.

Читайте також: Європарламент закликає Баку звільнити вірменських полонених

Чергове загострення на кордоні

Як повідомлялося, 13 листопада загострилася ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану в районі вірменської області Сюнік. Тоді міноборони Вірменії повідомило, що азербайджанські військові спробували здійснити позиційний наступ, але невдало. За кілька днів, 15 листопада, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що війська Азербайджану вторглись на територію Вірменії.

Азербайджан, зі свого боку, відповідальність за загострення ситуації покладав на офіційний Єреван: в Баку повідомили про атаку вірменських військових на азербайджанські бойові пости.

16 листопада після кількаденного загострення в районі вірменської області Сюнік поблизу кордону з Азербайджаном країни домовились про перемир'я.

Читайте також: Карабах: на зустрічі в Москві не змогли вирішити питання про обмін полоненими

44-денна війна та тисячі загиблих

Минулої осені в Нагірному Карабасі відбулося серйозне загострення: війна Азербайджану і Вірменії тривала 44 дні і завершилася 10 листопада 2020 року. Країни уклали за посередництвом Росії угоду про припинення конфлікту. За його підсумками під контроль Баку перейшла значна частина самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки (НКР). Вірменія за час боїв втратила понад чотири тисячі людей, ще близько 11 тисяч людей зазнали поранень. Десятки тисяч карабахців залишилися без даху над головою. Азербайджан, за офіційними даними, втратив близько трьох тисяч людей.