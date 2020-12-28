Європарламент закликає Баку звільнити вірменських полонених

Європарламент у четвер, 20 травня, прийняв резолюцію із закликом до Азербайджану звільнити вірменських військовополонених і цивільних осіб, затриманих під час карабаського конфлікту 2020 року і після нього. "За" проголосували 607 депутатів, "проти" - 27, ще 54 утрималися.

"Депутати Європарламенту також висловлюють серйозну стурбованість у зв'язку з гідними довіри повідомленнями, згідно з якими Азербайджан утримує і піддає тортурам вірменських військовополонених та інших полонених в умовах, що принижують гідність, з моменту закінчення активних бойових дій", - йдеться в резолюції. Підкреслюється, що звільнення полонених повинно бути здійснено негайно і без будь-яких попередніх умов. Європарламент також вимагає від Баку утримуватися від довільного затримання людей в майбутньому.

Читайте також: У Вірменії скасували воєнний стан

Депутати Європарламенту закликали уряд Азербайджану надати вичерпні списки всіх осіб, яких утримують в зв'язку зі збройним конфліктом, і надати інформацію про їхнє місцезнаходження і стан здоров'я, зокрема і про тих, хто помер в полоні.

Європарламент зажадав закриття Парку військових трофеїв в Баку

Європарламент намагається завжди бути максимально об'єктивним, підкреслив заступник голови Європейської народної партії, болгарський депутат Андрій Ковачев. Якби він мав гідну довіри інформацію, що вірменська сторона утримує в ув'язненні громадян Азербайджану, то вимагав би також і від Єревана звільнення затриманих осіб.

Читайте також: "Азербайджанська афера": навіщо Баку впливає на німецьких політиків?

Депутати Європарламенту вимагають також закриття так званого Парку військових трофеїв в Баку, де виставлені, зокрема, особисті речі вірменських солдатів. Діяльність парку сприяє збереженню ворожнечі і заважає встановленню довіри між країнами, йдеться в резолюції.