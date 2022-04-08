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Військовополонені

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "військовополонені".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Німецька правозахисниця: Безкарність за Чечню і Сирію призвела до злочинів в Україні

Німецька правозахисниця: Безкарність за Чечню і Сирію призвела до злочинів в Україні 08.04.2022

Безкарність за воєнні злочини у Чечні і Сирії призвела до того, що російська армія вчиняє в Україні. Таку думку в інтерв'ю DW висловила німецька правозахисниця з Amnesty International Жанін Ульманнзік.
МКЧХ: Ми й надалі пробуватимемо потрапити в заблокований Маріуполь

МКЧХ: Ми й надалі пробуватимемо потрапити в заблокований Маріуполь 05.04.2022

Міжнародний комітет Червоного Хреста не полишатиме спроб евакуювати людей з Маріуполя й хоче перевірити умови тримання російських військовополонених. DW поговорила з речником МКЧХ в Україні Олександром Власенком.
Україна створює націнформбюро для збору даних про загиблих і полонених

Україна створює націнформбюро для збору даних про загиблих і полонених 18.03.2022

Уряд України створив національне інформаційне бюро для збору даних про загиблих і полонених у війні, яку веде Росія.
Україна створила координаційний штаб щодо поводження з військовополоненими

Україна створила координаційний штаб щодо поводження з військовополоненими 11.03.2022

У традиційному відеозверненні Володимир Зеленський повідомив про створення в Україні координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Нагірний Карабах: Азербайджан передав Вірменії 10 військовополонених

Нагірний Карабах: Азербайджан передав Вірменії 10 військовополонених 19.12.2021

За посередництва Євросоюзу Азербайджан звільнив 10 вірменських військових, затриманих у листопаді цього року. У ЄС назвали це важливим жестом у вирішенні гуманітарних питань.
Жіноче обличчя заручників Донбасу

Жіноче обличчя заручників Донбасу 16.12.2021

У полоні незаконних збройних формувань на Донбасі перебувають десятки жінок. Їх піддають нелюдським тортурам, заявляють автори дослідження "Жіноче обличчя заручників Донбасу".

80 років нападу Німеччини на СРСР: "історія не повинна стати зброєю" (22.06.2021) 22.06.2021

80 років тому нацистська Німеччина напала на СРСР. Загинули щонайменше 27 мільйонів радянських громадян, чимало з яких були українцями. Президент ФРН закликає: історія не повинна стати зброєю.
Коментар: Промова президента ФРН до 22 червня - крок на шляху до жесту примирення

Коментар: Промова президента ФРН до 22 червня - крок на шляху до жесту примирення 19.06.2021

До 80-річчя нападу нацистської Німеччини на СРCР президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зробив темою свого виступу страждання радянських військовополонених. Цей ризикований крок йому вдався, вважає Крістіан Тріппе.
Промова президента Німеччини до 22 червня. Як це було

Промова президента Німеччини до 22 червня. Як це було 18.06.2021

Свою промову з нагоди 80-ї річниці нападу нацистської Німеччини на СРСР президент ФРН присвятив долі радянських військовополонених. Де проходила церемонія і хто в ній брав участь, - у репортажі DW.
Європарламент закликає Баку звільнити вірменських полонених

Європарламент закликає Баку звільнити вірменських полонених 20.05.2021

У резолюції Європарламенту Азербайджан закликають звільнити всіх осіб, затриманих під час карабаського конфлікту і після нього.
Кого Київ передав на Донбас в обмін на українських полонених

Кого Київ передав на Донбас в обмін на українських полонених 30.12.2019

До Києва з донецьких та луганських тюрем повернулись військовополонені, спецпризначенці та цивільні. Про тих, кого для їх звільнення довелося відпустити Україні - у матеріалі DW.
Повернення полонених: як зустрічали і міняли моряків та політв'язнів (відео)

Повернення полонених: як зустрічали і міняли моряків та політв'язнів (відео) 07.09.2019

Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі Олег Сенцов, інші політв'язні та захоплені в Керченській протоці українські моряки.

Великий обмін: як зустрічали звільнених в Росії моряків і політв'язнів (07.09.2019) 07.09.2019

Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі відомі на увесь світ Олег Сенцов та Володимир Кольченко, інші політв'язні та полонені в Керченській протоці українські моряки.

Зустріч українських в'язнів: найемоційніші моменти після звільнення (07.09.2019) 07.09.2019

Зі сльозами та обіймами зустрічали рідні та близькі звільнених українських в'язнів у "Борисполі". Додому повернулися усі затримані моряки, Олег Сенцов, Павло Гриб, Едем Бекіров та багато інших - усього 35 бранців Кремля.

Україна та Росія обмінялися утримуваними особами: літак з українцями приземлився

Україна та Росія обмінялися утримуваними особами: літак з українцями приземлився 07.09.2019

У "Борисполі" сів літак з українськими політв'язнями та військовополоненими моряками, яких утримувала РФ. Водночас в аеропорту "Внуково" приземлився літак з росіянами та українцями, видачі яких вимагала Москва.
ЗМІ: Утримувані в РФ українці вилетіли до України, а росіяни - до Росії

ЗМІ: Утримувані в РФ українці вилетіли до України, а росіяни - до Росії 07.09.2019

Очікується, що найближчим часом близько 35 громадян України, утримуваних Росією, прибудуть на батьківщину. Офіційні коментарі з обох боків відсутні.

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