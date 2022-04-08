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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "військовополонені".
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До 80-річчя нападу нацистської Німеччини на СРCР президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зробив темою свого виступу страждання радянських військовополонених. Цей ризикований крок йому вдався, вважає Крістіан Тріппе.
Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі Олег Сенцов, інші політв'язні та захоплені в Керченській протоці українські моряки.
Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі відомі на увесь світ Олег Сенцов та Володимир Кольченко, інші політв'язні та полонені в Керченській протоці українські моряки.
Зі сльозами та обіймами зустрічали рідні та близькі звільнених українських в'язнів у "Борисполі". Додому повернулися усі затримані моряки, Олег Сенцов, Павло Гриб, Едем Бекіров та багато інших - усього 35 бранців Кремля.
У "Борисполі" сів літак з українськими політв'язнями та військовополоненими моряками, яких утримувала РФ. Водночас в аеропорту "Внуково" приземлився літак з росіянами та українцями, видачі яких вимагала Москва.