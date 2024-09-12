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У Канаді пройде конференція про обмін українських полонених

Ольга Журавльова
12 вересня 2024 р.

Наприкінці жовтня у Канаді обговорюватимуть можливі шляхи повернення полонених і депортованих українців. Ця зустріч стане підготовкою до другого "саміту миру".

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Українські військовополонені під час обміну в травні 2023 року
Україна хоче обміняти всіх полоненихФото: Yevhenii Zavhorodnii/REUTERS

30-31 жовтня в Канаді відбудеться тематична конференція щодо четвертого пункту "формули миру",  що стосується звільнення полонених і депортованих. Про це повідомляє Офіс президента України (ОПУ).

"Ми повинні знайти рішення для всіх груп, утримуваних Росією: цивільних осіб, військовополонених та дітей", - сказав керівник ОПУ Андрій Єрмак під час онлайн-розмови з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі у четвер, 12 вересня.

Співорганізатором заходу виступить Норвегія. Конференція стане однією з трьох тематичних зустрічей напередодні ініційованого українською владою другого "саміту миру", спрямованого на припинення війни Росії проти України.

Формула свободи

"Формула миру", запропонована президентом України Володимиром Зеленським, складається з 10 пунктів. Четвертий полягає у звільненні "шляхом повного обміну" всіх українських громадян, які утримуються в Росії та на окупованих нею територіях: військовополонених, інтернованих, цивільних, примусово переміщених і депортованих, дорослих і дітей.

Йдеться про щонайменше 40 тисяч людей. Найбільша група - депортовані діти. Їх, за даними Національного інформаційного бюро, 19,5 тисячі. Президент РФ Володимир Путін заявляв у червні, що Росія утримує майже 6,5 тисячі військовополонених українців.

З лютого 2022 року Україна та Росія провели понад 50 обмінів, під час яких додому вдалося повернути близько 3400 українців.

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