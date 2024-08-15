Київ "максимально ефективно" використає полонених з Курщини

СБ України за день взяла у полон на Курщині 102 російських військових. Тепер цим треба "максимально ефективно скористатися", щоб повернути українських оборонців, зазначив глава СБУ.

Українська влада розпочала переговори з Росією про обмін полоненими, яких українські військові захопили під час наступальних дій України в Курській області Росії. Про це у четвер, 15 серпня, пише газета Financial Times (FT). Переговори, що почалися майже через 10 днів після початку військової операції Києва, були ініційовані Москвою. Як заявив напередодні в ефірі національного телемарафону уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, російська омбудсменка Тетяна Москалькова зв'язалася з ним, щоб розпочати обговорення деталей обміну.

"Військова розвідка (ГУР МО. - Ред.) України, яка веде переговори щодо військовополонених, підтвердила Financial Times, що працює над обміном", - пише газета. За словами Лубінця, Москва та Київ на даному етапі обмінюються інформацією про полонених. Крім того, уповноважений Верховної ради також повідомив, що поінформував ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) про те, що "права російських військовополонених захищені, і будь-коли Україна готова продовжити процеси обміну на основі Женевської конвенції".

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Переговорну групу України щодо обміну полоненими розширять

Тим часом глава Служби безпеки України Василь Малюк повідомив 15 серпня, що переговорна група, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів, розширюється. Зокрема, до неї входитимуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена.

"Я впевнений, що саме такий варіант дасть можливість поєднати наші зусилля і більш ефективно виборювати кожного оборонця України, щоб повертати їх додому", - зазначив Малюк

Він додав, що СБУ та Сили оборони активно працюють над поповненням обмінного фонду за рахунок взяття в полон військовослужбовців Російської Федерації на полі бою. Пріоритетним завданням СБУ є повернення українських захисників з полону, наголосив Малюк.

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На Курщині у полон взяли 102 військових РФ

Водночас посадовець підтвердив, що під час боїв у Курській області РФ спецпризначенці СБУ взяли в полон понад сотню військовослужбовців РФ, серед яких є офіцери та представники підрозділу "Ахмат".

"Вчора нами проведена філігранна операція, в результаті якої 102 росіянина потрапили в полон. Ми у перспективі уже думаємо про те, яким чином максимально ефективно скористатися цим, щоб повернути наших оборонців додому", - зауважив очільник українського відомства.

Зокрема він підкреслив, що наразі з полоненими росіянами працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ, щоб задокументувати воєнні злочини, скоєні ними на війні в Україні.

Малюк пояснив, що вже після того, як полонені нададуть вичерпні свідчення, і з ними будуть проведені всі передбачені законом процедури з боку ГУР та СБУ, українська сторона зможе вести перемовини щодо їх обміну з РФ.

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