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Україна створила військову комендатуру на Курщині

Степан Смишляєв
15 серпня 2024 р.

ЗСУ контролюють вже 82 населених пункти на Курщині. Задля забезпечення правопорядку та потреб населення там створили військову комендатуру. Також опрацьовується створення гуманітарного коридора до Сум.

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Вказівник відстані до Курська у Сумській області України
Вказівник відстані до Курська у Сумській області УкраїниФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

На підконтрольних Україні територіях Курської області Росії створено військову комендатуру "для підтримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб населення", повідомив у четвер, 15 серпня, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Керівником комендатури призначений генерал-майор Едуард Москальов, який до цього був командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса". Раніше він обіймав посади командувача угруповання Об'єднаних сил ЗСУ, першого заступника командувача військ оперативного командування "Схід".

Сирський: ЗСУ контролюють 82 населених пункти на Курщині

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача Сирський також повідомив, що від початку операції на Курщині українські війська просунулися на 35 кілометрів вглиб РФ, взяли під контроль 1150 квадратних кілометрів території та 82 населених пункти.

Від початку поточної доби українські війська просунулись на окремих напрямах від 500 метрів до 1,5 кілометра й відбили три атаки противника. "В цілому ситуація контрольована", - резюмував головнокомандувач.

Сирський також зауважив, що окрім міста Суджа, ЗСУ завершили "пошук та знищення противника" ще в трьох населених пунктах.

Верещук: Україна створює гуманітарний коридор з Курщини до Сум

Своєю чергою віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що з військовими опрацьовується можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних з Курської області до Сум.

"Щодо гуманітарного коридору в бік РФ: така можливість є, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони. Наразі такого запиту поки не надходило", - написала вона в Telegram.

Напередодні віцепрем'єрка також зазначила, що міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкрило цілодобову гарячу лінію для мешканців Курщини, яким потрібна гуманітарна допомога чи евакуація в Україну.

"Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права. Ми забезпечимо мирним жителям Курщини необхідний захист та гуманітарну підтримку", - зауважила вона.

Евакуація людей на Курщині

Наступальні дії ЗСУ в Курській області Росіїпочалися 6 серпня. Через їхнє просування вглиб території РФ в низці районів Курщини проводять евакуацію людей. Станом на 15 серпня повна чи часткова евакуація оголошена у восьми районах: Суджанському, Кореневському та Бєловському, Глушковському, Рильському, Хомутовському Большесолдатському та Льговському.

За словами т.в.о. губернатора Курщини Олексія Смірнова, до 12 серпня з області виїхала 121 тисяча мешканців, загалом евакуації підлягають 180 тисяч жителів. Всього в складі Курської області РФ 28 районів.

Евакуйовані з Сумщини: "Наші цілу добу наступали"

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