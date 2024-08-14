Байден про Курщину: Україна створила дилему для Путіна

Президент США вперше прокоментував операцію ЗСУ в Курській області РФ. За словами Джо Байдена, його інформували про перебіг цього наступу щодня.

Військова операція України в Курській області "створила справжню дилему" для президента Росії Володимира Путіна, заявив у вівторок, 13 серпня, президент США Джо Байден , відповідаючи на запитання журналістів у Новому Орлеані.

Американський лідер сказав, що кожні чотири-п'ять годин впродовж останнього тижня його інформували про дії України.

У Білому домі заявляють, що Україна не повідомила Сполучені Штати заздалегідь про свій наступ на Курщині. Американські посадовці запевняють, що вони все ще намагаються з'ясувати, чого Україна хоче досягти своїм наступом, вказує агенція Reuters.

Білий дім: США не причетні до операції ЗСУ

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр того ж дня у розмові з журналістами заявила, що Вашингтон не причетний до операції українських сил. "Ми не маємо жодного стосунку до цього, - сказала вона. - Ми не були жодним чином залучені. Ми продовжимо комунікацію з українцями щодо їхнього підходу, але це дійсно їхня справа - говорити про це".

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател назвав вторгнення Росії в Україну єдиною причиною ситуації в Курській області. "Саме президент Путін вторгнувся в Україну, і Україна захищається від цієї агресії", - зазначив він, цитує "Укрінформ". Пател також наголосив, що США "не були залучені до жодного аспекту планування чи підготовки" цього наступу.

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Тим часом у Пентагоні відмовилися коментувати операцію Сил оборони України у Курській області. "Це насправді те, про що мають говорити українці", - сказав речник відомства Патрік Райдер, відповідаючи на питання чи вважають США події на Курщині військовою операцією чи рейдом.

Боррель: Євросоюз підтримує боротьбу українців

Про наступ ЗСУ у Курській області також висловився верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Він написав у соцмережі Х, що обговорив із очільником МЗС України Дмитром Кулебою останні події на фронті та контрнаступ на Курщині.

Глава європейської дипломатії підтвердив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу. "Путіну не вдалося зламати опір України проти його необґрунтованого вторгнення, і тепер його змушують відступати всередині російської території", - наголосив він.

Наступ ЗСУ у Курській області

Про те, що ЗСУ почали наступальні дії на Курщині російська влада вперше заявила 6 серпня. Україна тривалий час не коментувала цю інформацію та офіційно підтвердила лише 12 серпня.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 13 серпня під контролем української армії перебувають 74 населені пункти Курської області.

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