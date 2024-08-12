Нарада Путіна: ЗСУ контролюють 28 населених пунктів Курщини

Курський губернатор повідомив, що "глибина проникнення на територію області складає 12 кілометрів, ширина по фронту - 40 км". Путін перебив його доповідь: "Це військові відомства повідомлять, яка там ширина та глибина".

Губернатор Курської області РФ Олексій Смірнов доповів російському президенту Володимиру Путіну на онлайн-нараді, що Збройні сили України (ЗСУ) контролюють 28 населених пунктів із населенням 2000 мешканців.

За його словами, "глибина проникнення на територію Курської області складає 12 кілометрів, ширина по фронту - 40 км".

Путін перебив його доповідь. "Послухайте, це військові відомства повідомлять, яка там ширина та глибина, ви розкажіть, яка соціально-гуманітарна ситуація та про допомогу людям”, - сказав він.

Смірнов доповів, що з Курщини вже евакуювались 121 тисяча жителів, а ще 59 тисяч мають виїхати.

Міністерство оборони РФ нічого не повідомляє про захоплення ЗСУ населених пунктів Курщини. Українська влада операцію не коментує взагалі.

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Зміщення війни на територію Росії

За повідомленнями російської влади, з 6 серпня українські війська проводять операцію на території Курської області РФ, що межує з українською Сумською областю: спершу бої точилися на території двох районів - Коренівського та Суджанського, а 11 серпня поширились на Бєловський район, який межує з Бєлгородською областю РФ.

За оцінками аналітиків станом на 9 серпня, ЗСУ просунулись вглиб російської території щонайменше на 35 кілометрів, а станом на 12 серпня - зайшли в 44 населених пункти, тоді як статус ще 10 - не відомий.

Українська влада прямо не коментує бойові дії в Росії, однак у своєму традиційному вечірньому відеозверненні 10 серпня президент України Володимир Зеленський подякував ЗСУ за "витискання війни" на територію РФ.

Росія розпочала воєнні дії на території України ще в 2014 році, а 24 лютого 2022 року розв'язала повномасштабну війну. Під частковою окупацією РФ перебувають п'ять українських областей, повністю окупованим є півострів Крим. Російська армія постійно завдає ударів по українській території, внаслідок чого гинуть цивільні та руйнується цивільна інфраструктура. За останніми верифікованими даними Організації Об'єднаних Націй, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 11 тисяч цивільних українців, отримали поранення 22 тисячі, але реальні ще не верифіковані цифри, за оцінкою ООН, є набагато вищими. В Україні офіційно зареєстровані майже п'ять мільйонів внутрішньо переміщених осіб, а кількість українських біженців у світі перевищує шість мільйонів.

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