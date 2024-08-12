На Бєлгородщині оголосили евакуацію через "активність" ЗСУ

На Бєлгородщині заявили про активність українських військ кордоні Краснояружського району, що межує з Курською областю в РФ та Сумською в Україні. Місцева влада оголосила евакуацію з цього району.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про активність українських військ на кордоні Краснояружського району, що межує із Бєловським районом Курської області й з Сумською областю України, та оголосив початок евакуації мешканців з цього району.

"У нас тривожний ранок, активність ворога на кордоні Краснояружського району. (...) Щоб убезпечити життя та здоров'я нашого населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть у Краснояружському районі, у безпечніші місця", - сказав Гладков у своєму зверненні у Telegram-каналі зранку у понеділок, 12 серпня.

Раніше повідомлялося, що із Курської області РФ евакуювали вже понад 76 тисяч жителів.

Зміщення війни на територію Росії

За повідомленнями влади РФ і ЗМІ, з 6 серпня 2024 року українські війська проводять операцію на території Курської області Росії. За оцінками аналітиків, вони просунулись вглиб російської території на 30-35 км.

Так, за останніми повідомленнями представників російської місцевої влади, українські військові у ніч на неділю, 11 серпня, увійшли до Бєловського району Курської області і таким чином розширили свою присутність на території Росії. До 11 серпня бої точилися на території двох районів Курської області - Коренівського та Суджанського. Бєловський район знаходиться на південний схід від Суджанського і межує з Бєлгородською областю.

Українська влада прямо не коментує бойові дії в РФ, однак у зверненні за 10 серпня президент України Володимир Зеленський подякував ЗСУ за "витискання війни" на територію РФ.

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Воєнні дії на українській території РФ розпочала у 2014 році, повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого 2022 року. Росія постійно завдає удари по українській території, внаслідок чого гинуть цивільні, руйнується цивільна інфраструктура. Під частковою окупацією РФ перебувають п'ять українських областей, повністю окупованим є півострів Крим.

За останніми верифікованими даними ООН, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули понад 11,1 тисячі цивільних, майже 22 тисячі отримали поранення. Реальні цифри, за оцінкою міжнародної організації, є набагато вищими. Офіційно зареєстровані 4,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб в країні. Кількість біженців з України сягає 6,3 мільйона в усьому світі.