На Бєлгородщині оголосили евакуацію через "активність" ЗСУ

На Бєлгородщині оголосили евакуацію через "активність" ЗСУ12 серпня 2024 р.
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про активність українських військ на кордоні Краснояружського району, що межує із Бєловським районом Курської області й з Сумською областю України, та оголосив початок евакуації мешканців з цього району.
"У нас тривожний ранок, активність ворога на кордоні Краснояружського району. (...) Щоб убезпечити життя та здоров'я нашого населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть у Краснояружському районі, у безпечніші місця", - сказав Гладков у своєму зверненні у Telegram-каналі зранку у понеділок, 12 серпня.
Раніше повідомлялося, що із Курської області РФ евакуювали вже понад 76 тисяч жителів.
Зміщення війни на територію Росії
За повідомленнями влади РФ і ЗМІ, з 6 серпня 2024 року українські війська проводять операцію на території Курської області Росії. За оцінками аналітиків, вони просунулись вглиб російської території на 30-35 км.
Так, за останніми повідомленнями представників російської місцевої влади, українські військові у ніч на неділю, 11 серпня, увійшли до Бєловського району Курської області і таким чином розширили свою присутність на території Росії. До 11 серпня бої точилися на території двох районів Курської області - Коренівського та Суджанського. Бєловський район знаходиться на південний схід від Суджанського і межує з Бєлгородською областю.
Українська влада прямо не коментує бойові дії в РФ, однак у зверненні за 10 серпня президент України Володимир Зеленський подякував ЗСУ за "витискання війни" на територію РФ.
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Воєнні дії на українській території РФ розпочала у 2014 році, повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого 2022 року. Росія постійно завдає удари по українській території, внаслідок чого гинуть цивільні, руйнується цивільна інфраструктура. Під частковою окупацією РФ перебувають п'ять українських областей, повністю окупованим є півострів Крим.
За останніми верифікованими даними ООН, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули понад 11,1 тисячі цивільних, майже 22 тисячі отримали поранення. Реальні цифри, за оцінкою міжнародної організації, є набагато вищими. Офіційно зареєстровані 4,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб в країні. Кількість біженців з України сягає 6,3 мільйона в усьому світі.