Росія евакуювала з Курської області понад 76 тисяч осіб

Також РФ повідомляє про атаку ракет і безпілотників у ніч на 11 серпня. У Курську уламки ракети нібито пошкодили багатоповерхівку. У Воронежі пошкоджені адмінбудівлі через збиті дрони.

З Курської області евакуйовані понад 76 тисяч осіб, повідомили у міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії у суботу, 10 серпня. За даними відомства, у 60 тимчасових пунктах розміщення (26 із них - у Курській області) перебувають понад 4,3 тисячі осіб.

Водночас удень 10 серпня мер Курська Ігор Куцак написав у Telegram, що окружні адміністрації, які ведуть облік тих, хто залишив прикордонні райони, прийняли понад 16 тисяч заяв від вимушених переселенців. За даними Росстату, чисельність населення Курської області перевищує мільйон осіб.

Т.в.о. губернатора Курської області РФ стверджує, що у ніч на 11 серпня уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку, через що постраждали 13 людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Таку саму інформацію опублікував мер міста Куцак.

У Воронежі пошкоджені адміністративні будівлі

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що сили протиповітряної оборони збили у ніч на 11 серпня десять безпілотників літакового типу. За попередньою інформацією, постраждалих немає, однак унаслідок падіння осколків дронів на території Воронежа "зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі та комунального об'єкта", зазначив чиновник. "Оперативна ситуація під контролем", - додав Гусєв.

Через атаку дронів вночі у Воронежі мали місце локальні знеструмлення, пошкоджено об'єкти інфраструктури, декілька приватних будинків, низка транспортних засобів, додав місцевий губернатор.

У міноборони Росії заявляють, що протягом ночі над Курщиною збиті 14 безпілотників і чотири ракети "Точка-У", на Воронезькою областю - 16 БпЛА, над Бєлгородською - три, а також по одному над Брянщиною і Орловщиною.

Повномасштабна війна Росії проти України

Воєнні дії на українській території РФ розпочала у 2014 році, повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого 2022 року. Росія постійно завдає удари по українській території, внаслідок чого гинуть цивільні, руйнується цивільна інфраструктура. Під частковою окупацією РФ перебувають п'ять українських областей, повністю окупованим є півострів Крим.

За останніми верифікованими даними ООН, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули понад 11,1 тисячі цивільних, майже 22 тисячі отримали поранення. Реальні цифри, за оцінкою міжнародної організації, є набагато вищими. Офіційно зареєстровані 4,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб в країні. Кількість біженців з України сягає 6,3 мільйона в усьому світі.

За повідомленнями влади РФ і ЗМІ, з 6 серпня 2024 року українські війська проводять операцію на території Курської області Росії. За оцінками аналітиків, вони просунулись вглиб території РФ на 30-35 км. Офіційно українська влада не коментує бойові дії на Курщині.