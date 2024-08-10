РФ перекидає із фронту підрозділи в Курську область - ISW

Інститут вивчення війни вважає, що російське військове керівництво уникає перекидання основних сил зі сходу України у Курську область, щоб не зірвати свій наступ. Проте деякі сили все ж їй доводиться передислоковувати.

Російське військове командування, схоже, перекидає більш досвідчені і краще забезпечені фронтові підрозділи зі східної або південної України до Курської області, проте для їх прибуття знадобиться додатковий час. Такого висновку доходять аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму черговому звіті за 9 серпня.

Російські воєнні блогери стверджують, що до Курської області вже прибувають нерегулярні російські сили, в тому числі ті, що раніше були розгорнуті на інших ділянках фронту, йдеться у повідомленні. За їхніми даними, елементи нерегулярних сил "ДНР", включно з "Дивізією Донбасу" та бригадою "П'ятнашка" прибули до Курської області після наступальних операцій у Донецькій області, повідомляють у звіті. Ще одна заява російського військового блогера свідчить про те, що РФ може перекидати деякі сили з півночі Харківської області у відповідь на українську операцію в Курській області.

Нараз ж російське військове командування переважно покладається на наявні підрозділи, розгорнуті в районі міжнародного кордону, і на легкодоступні сили в тилу, більшість з яких - це підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби і нерегулярними формуваннями, для протидії вторгненню України в Курську область. "Ці підрозділи, ймовірно, першими мають реагувати, навіть якщо російське військове командування вирішить перекинути додаткові, більш досвідчені підрозділи з інших частин театру воєнних дій", - зазначають аналітики.

У ISW розповіли деталі знищення військової колони

У Інституті вивчення війни підтвердили український удар по російській військовій колоні на схід від Рильська поблизу селища Октябрське Курської області. Там зазначають, що на опублікованих 9 серпня кадрах з геолокацією видно наслідки удару і знищені російські вантажівки вздовж траси 38К-017. "Російські та українські джерела заявили, що в колоні було 14 критих вантажівок "Урал" і КАМАЗ, які перевозили російські резерви, призначені для посилення російських сил у Курській області, і що в результаті удару, ймовірно, загинуло кілька російських військовослужбовців, які їхали в цих вантажівках ", - йдеться у звіті. Там також припускають з посиланням на російські джерела, що колона могла перевозити особовий склад 44-го армійського корпусу Північного угруповання російських військ (Ленінградський військовий округ) або бригади "П'ятнашка". ISW не готова коментувати, яку саме систему озброєнь Україна могла використати під час удару.

Щодо просування українців, аналітики зазначають, що українські війська 9 серпня просунулися далі на схід у Курській області, але, ймовірно, вже не діють так далеко на північ чи на захід, як раніше стверджували російські джерела 8 серпня.

Напередодні у ISW стверджували, що українські військові просунулись на 35 кілометрів вглиб від українського кордону, однак не контролюють всю територію свого просування.

Нагадаємо, у РФ 6 серпня заявили про прорив українських підрозділів на територію Курської області. Офіційний Київ при цьому зберігає інформаційну тишу і досі лише натяками коментував ситуацію в прикордонні.