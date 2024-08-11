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Маркус Фабер: Путін нічого не контролює на Курщині

Дмитро Шварц | Віолетта Чайковська
11 серпня 2024 р.

Очільник оборонного комітету німецького Бундестагу Маркус Фабер вважає, що український наступ на Курську область Росії йде краще, ніж очікувалось, і це привід для ФРН подумати над збільшенням військової допомоги ЗСУ.

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Військові дії в Курській області Росії 7 серпня 2024 року
Курська область РФ 7 серпняФото: SNA/IMAGO

Голова комітету з питань оборони німецького Бундестагу Маркус Фабер (Marcus Faber) прокоментував ситуацію в Курській області Росії

"Український наступ на окупаційні війська під Курськом іде краще, ніж очікувалось. Це змушує агресора відводити значну кількість військ з фронту на сході. Це послаблює напруженість там", - написав він у соціальній мережі X у неділю, 11 серпня.

За його словами, наступ також "демонструє російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює, а військове керівництво не справляється зі своїми обов'язками".

"Хороша основа для мирних переговорів з наступником Путіна. І для переговорів з Путіним перед Міжнародним кримінальним судом", - написав Фабер.

На його переконання, такий розвиток подій є для влади ФРН "приводом поговорити про більшу кількість німецьких танків Leopard 2" для Збройних сил України (ЗСУ). "Наша військова допомога Україні - це найкраща інвестиція в нашу безпеку. Вона щодня зменшує потенціал російської загрози. Вона запобігає перетворенню українських цивільних на біженців. Путінські рупори в Німеччині тепер також можуть це усвідомити", - зазначив депутат. 

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Фабер: ЗСУ можуть використовувати німецьку зброю на Курщині

Днями Фабер заявив, що Україна може використовувати німецьку зброю для свого наступу на територію Росії. "Коли та передається Україні, вона є українською зброєю", - пояснив він. 

Фабер додав, що "той, хто починає агресивну війну проти сусідньої країни, перетворює власну територію на зону бойових дій". "Тому атака України у відповідь є цілком легітимною і має військовий сенс", - сказав він і побажав ЗСУ успіхів на Курщині

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